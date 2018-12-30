Atıl Durumdaki Spor Salonunda Çıkan Yangın Söndürüldü
38 dakika önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde atıl durumdaki bir spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesinde atıl durumdaki bir spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gülbahçe Mahallesi'ndeki Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi
Kapalı Spor Salonu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi sevk edildi.
10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Bu arada, söz konusu spor salonunun atıl durumda olduğu ve hakkında yıkılma kararı bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:44 Kaynak: AA
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