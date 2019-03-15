Atıl Durumdaki Tarihi Bina Artık Çocukların Hizmetinde

Şehzadeler Belediyesi'nin Erler Caddesi üzerinde 1 milyon 80 bin lira bedelle kamulaştırarak, restorasyon çalışması yaptığı tarihi Manisa evi, artık Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak hizmet verecek.

Şehzadeler Belediyesi'nin Erler Caddesi üzerinde 1 milyon 80 bin lira bedelle kamulaştırarak, restorasyon çalışması yaptığı tarihi Manisa evi, artık Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak hizmet verecek. Bir zamanlar atıl durumdaki binanın açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi.



Ecdat yadigarı eserleri bir bir Manisa'ya kazandırmaya devam eden Şehzadeler Belediyesi tarihi bir yapıyı daha gerçekleştirdiği restorasyondan sonra hizmete açtı. Şehzadeler Belediyesi'nin Erler Caddesi üzerinde 1 milyon 80 bin lira bedelle kamulaştırarak, restorasyon çalışması yaptığı tarihi Manisa evi törenle Manisalı çocukların hizmetine sunuldu. Tarihi yapı Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak hizmet verecek. Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nin açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirilirken; törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Milletvekilleri Uğur Aydemir, Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve çok sayıda davetli katıldı.



Aslına uygun restore edildi



Törenin açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin zorlu kuruluş aşamasını hatırlatarak, belediyenin sonrasında hayata geçirdiği hizmetlerden söz etti. Şehzadeler Belediyesi'nin doğumdan ölüme kadar insan hayatını ilgilendiren her alanda hizmet verdiğini kaydeden Başkan Çelik, belediyenin ecdat yadigarı tarihi eserleri de günümüze kazandırdığını belirtti. Daha önce bu kapsamda yapılan çalışmaları hatırlatan Başkan Çelik, metruk haldeki bu binanın da yeniden hayata kazandırılması için çok titiz bir çalışma yapıldığını ifade etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak ilçemizdeki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Erler Caddesi'nde metruk halde bulunan bu tarihi Manisa evini 1 milyon 80 bin lira bedelle kamulaştırarak hızlı bir şekilde restorasyon projelerini hazırladık. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından restorasyon ihalesini yaptık ve hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık. Binanın çok uzun yıllar boyunca kullanılmaması ve metruk halde olması nedeni ile civar mahallelerdeki vatandaşlarımız için hem hijyen açısından hem de asayiş açısından büyük bir risk oluşturuyordu. Bazı esnaflarımızın dükkanları bu bina nedeni ile sürekli haşeratla doluyordu. Restorasyon projelerinin onaylamamasının ardından hızlıca çalışmalara başladık. İlk etapta tarihi binanın içerisinde yaptığımız çalışma ile 65 kamyona yakın moloz ve pisliği bu alandan tahliye ettik. Sonra projeyi aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkardık. Tarihi Manisa evi yeni görünümü ile Manisalı hemşehrilerimize güzel bir Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak hizmet verecek." dedi.



Başkan Çelik'in konuşmasının ardından protokol üyeleri de birer konuşma yaparak tarihi yapıyı yeniden günümüze kazandıran Şehzadeler Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti. Yapılan duaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesilen Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi hizmete açıldı. Davetliler daha sonra merkezi gezerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MANİSA

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