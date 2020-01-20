Atıl durumdaki tekstil makineleriyle kalifiye eleman yetiştirilecek - Son Dakika

Van'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen proje ile atıl durumdaki tekstil makineleri değerlendirilerek kalifiye elemanlar yetiştirilecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) yürüttüğü 1 milyon 200 bin lira bütçeli "Tekstilde Nitelik İş Birliği ile Gelişiyor" projesinin imza töreni Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin kentin ekonomisine büyük bir katkı sunacağını söyledi.

Proje bütçesinin 1 milyon 80 bin lirasının hibe olduğunu aktaran Bilmez, kent için önem taşıyan projenin hazırlanmasında emek harcayan Van TSO ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) teşekkür etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise projeyle atıl durumdaki tekstil makinelerinin ara elaman yetiştirilmesi için kullanılacağını belirtti.

Daha önce Avrupa Birliği desteğiyle Çaldıran Derneği ve Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odasının katkısıyla yürüttükleri proje kapsamında alınan makinelerin bulunduğunu anlatan Takva, şöyle konuştu:

"O makineleri İŞGEM'le yaptığımız işbirliğinde kullanacağız. Bu proje, sürekli tekstilde çalışacak ve özellikle dezavantajlı durumda olan işsiz kadınların eğitilmesine yönelik bir faaliyet olacak. Proje ile İŞGEM'de tekstil eğitim merkezi tarzında bir yapı oluşturacağız. Tabi bu projenin sürdürülebilirliği açısından milli eğitim ve halk eğitim merkezi uzmanlarından da yararlanacağız. Daha önce yürüttüğümüz projeden elde ettiğimiz makinelerin, bundan sonra Van'ın iş gücüne ve nitelikli eleman yetiştirmesine sunacağı katkıyla ilgileniyorum. Bunun için çok mutluyum. Projeye yakın ilgisinden dolayı Valimize, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'a ve projede yer alan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da Van'ın son yıllarda tekstilde bir marka haline geldiğini vurguladı.

Tekstilde ciddi bir kümeleme potansiyeli yakaladıklarını ve bunu geliştirerek sürdürdüklerini kaydeden Güray, ilk olarak Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında tekstil kentin birinci etabını yaptıklarını, şu anda da ikinci etabın altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Birinci etabın yüzde yüz doluluğa ulaştığını ve bugün 3 bin 500'ün üzerinde kayıtlı tekstil elemanının çalıştığını aktaran Güray, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın en büyük ihtiyaçlarından biri nitelikli eleman. Proje çerçevesinde İŞGEM'de tekstil ile ilgili sürekli eğitim merkezi kurulacak. Burada hem tekstil kent hem de tekstil kentin dışında faaliyet gösteren firmalara sürekli nitelikli elaman yetiştirmeyi planlıyoruz. Tekstil sektörü Van'da emin adımlarla büyümeye devam edecek."

Konuşmaların ardından Vali Bilmez, Takva ile Güray proje protokolünü imzaladı.