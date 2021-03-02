- Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor - Son Dakika

- Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor

02.03.2021 14:54

- Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor Feribot, 5 yıldızlı yüzen otele dönüşüyor Yıllarca Van-Tatvan arasında yük taşımacılığı yapılan atıl durumundaki feribot, Edremit Belediyesi'nin projesiyle yüzen otel olarak hizmet vermek amacıyla Van Gölü'ne indirildi.

- Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor

Feribot, 5 yıldızlı yüzen otele dönüşüyor

VAN - Yıllarca Van-Tatvan arasında yük taşımacılığı yapılan atıl durumundaki feribot, Edremit Belediyesi'nin projesiyle yüzen otel olarak hizmet vermek amacıyla Van Gölü'ne indirildi.

Van'ın merkez Edremit Belediyesi'nin turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındıran, Türkiye'de az örneği olan bölgede ise tek olan 'Edremit'te Turizm Odaklı İstihdam Projesi' Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak destek almaya hak kazanmıştı. Belediyenin destek almaya hak kazanan 'Yüzen Otel' projesi için ilk adımlar da atıldı.

Bunun için yıllarca Van-Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı atıl durumdaki "Refet Ünal" isimli feribot, otele dönüştürülmek üzere çalışmalara başlandı. Tatvan İskelesine indirilen 4 katlı feribot, 5 yıldızlı yüzen otele dönüştürülecek. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

"Projemiz büyük bir ilgi gördü"

İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, otel projelerinin büyük bir ilgi gördüğünü ve bu projeyi dün itibariyle başlattıklarını belirtti. Feribotun dün itibariyle Van Gölü'ne indirildiğini ifade eden Başkan Say, "Daha önce DAKA desteğiyle başlatmış olduğumuz proje, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca kabul görmüştü. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bu kapsamda Van-Tatvan arasında sefer yapan ve daha sonra boşa çıkan Refet Ünal gemisini teslim aldık. İnşallah bu projeyle hem Edremit'imiz hem de Van'ımız tüm ülkemize ve tüm dünyada tanıtmış olacağız. Projenin bir ayağında turizm ve tanıtım var, bir ayağında işletmecilik ve eğitim var. Özellikle turizm alanında öğrencilerimiz burada profesyonel bir eğitim alacaklar" dedi.

"5 yıldızlı otelin tüm unsurları olacak"

Yüzen otele dönüştürülecek feribotun, 5 yıldızlı bir otelin tüm unsurlarını barındıracağına dikkat çeken Say, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otelimiz halihazırda 30 butik oda otel konseptiyle, çok amaçlı bin 500 metrekarelik çok amaçlı salonu, terasları ve kafeleriyle bir 5 yıldızlı otelde olması gereken tüm unsurları barındıracaktır. Bu anlamda bütün argümanları içerisinde bulundurmuş olacaktır. Zaman zaman açığa çekip Akdamar Adası gibi Van'ın belirli bölgelerinde organizasyon ve tanıtım amaçlı kullanılabilecek. Van Gölü'nün ilimizin ve ilçemizin tanıtımı anlamında dikkat çekici bir argüman olsun istedik. Özellikle uluslararası anlamda almış olduğunuz olumlu tepkiler, İnşallah bu tanıtımda ulaşmak istediğimiz hedefe ulaşırız. Buradan Edremit adına hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza hem de DAKA yetkililerine ve dolayısıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

(YLM-MSA-Y)

- Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor
- Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor
- Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor
- Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor
- Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor
- Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor

Van Gölü, Edremit, Otel, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Atıl durumundaki feribot yüzen otel oluyor - Son Dakika


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