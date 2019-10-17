Atıl fabrika yeniden ekonomiye kazandırılacak

Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan ve yıllardır atıl halde olan Şayak Fabrikası, yeniden hizmete alınarak ekonomiye katkı sunacak.

İlçenin Kaledibi Mahallesi'ne deri işlemeciliği amacıyla 1978'de inşa edilen ve üretim binalarının yanı sıra lojman, sosyal ve idari binaları olan Şayak Fabrikası, kurulduğundan itibaren birçok sektörde üretim yapmasına rağmen çoğunlukla kullanılmadı.



Yıllarca atıl durumda bulunan fabrikadaki binaların kullanılması ve üretime katkı sağlaması amacıyla Erzurum Valiliğince çalışma başlatıldı.

Uygunluğu nedeniyle mandıra veya soğuk hava deposu olarak kullanılması planlanan fabrika, yılların ardından yapacağı üretimle ülke ve kent ekonomisine katkı sağlayacak.

Fabrikada incelemede bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikanın çok eski tarihlerde yapıldığını ve atıl durumda kaldığını söyledi.

Fabrikayı gezdiğini ifade eden Memiş, "Burası yıllardır atıl vaziyette ve uzun yıllardır üretim için bekleyen tesis. Fabrika için yetkili arkadaşlara talimatı verdim. Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzurum Ticaret Borsası yetkilileri fabrikaya gelip inceleme yapacak." dedi.



Memiş, fabrikanın geri dönüşümünü sağlamayı hedeflendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Fabrikayı ya soğuk hava deposu ya da hayvancılıkla ilgili bir faaliyette kullanacağız. Kesinlikle fabrika ve binaları boş bir vaziyette bırakmayacağız. Fabrikanın kullanılması için hemen çalışmasını yapacağız. Fabrika ile Erzurum ve Tortum'un üretimine katkı sağlanmasını istiyoruz. Hayvancılığa yönelik projelerimizi inşallah devam ettireceğiz. Milletvekillerimiz destekleriyle bu yatırımlarımızı şehrimize kazandırıp halkımızın beğenisine sunacağız. Güzel hizmetleri Erzurumlulara sunacağız."

Memiş, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.