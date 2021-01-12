Atıl fabrikanın yağ silolarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Atıl fabrikanın yağ silolarında çıkan yangın söndürüldü

Atıl fabrikanın yağ silolarında çıkan yangın söndürüldü Bursa'nın İnegöl ilçesinde atıl vaziyette bulunan bir yağ fabrikasının silolarında yangın çıktı.

Atıl fabrikanın yağ silolarında çıkan yangın söndürüldü BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde atıl vaziyette bulunan bir yağ fabrikasının silolarında yangın çıktı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Akhisar Mahallesi girişinde bulunan atıl yağ fabrikasının atık vaziyetteki yağ silolarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple silolardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi İhbar üzerine gelen ekipler silolarda çıkan yangına müdahale ederek 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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