Atıl köy okulları, üretim merkezine dönüşüyor - Son Dakika
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Atıl köy okulları, üretim merkezine dönüşüyor

19.06.2022 10:32
Atıl köy okulları, üretim merkezine dönüşüyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, atıl köy okullarını yörenin üretim modeline göre tadilattan geçirerek hem tarımsal eğitim hem de üretim merkezlerine dönüştürüyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, atıl köy okullarını yörenin üretim modeline göre tadilattan geçirerek hem tarımsal eğitim hem de üretim merkezlerine dönüştürüyor. Dönüşen köy okullarında ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinden tarhana salça üretimine, ev pansiyonculuğundan tıbbi aromatik bitkiler distilasyonuna köyün üretim modeli ve kültürüne göre şekil veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, il genelinde kırsal bölgelerde Büyükşehir Yasası öncesinde köy statüsündeki mahallelerde kullanılmayan ve atıl vaziyetteki köy okullarına yeniden hayat veriyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da desteğiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tahsisi yapılan toplam 7 köy okulundan bazılarının tadilatı tamamlanıp üretim ve eğitim hizmetleri başlatılırken, bazılarında da tadilat süreci devam ediyor. Tahsisi tamamlanan 7 okulun dışında birçok atıl köy okulunun tahsisiyle ilgili başvuru süreçleri devam ediyor.

'AMACIMIZ ESKİ ÜRETİM MODELLERİNİ CANLANDIRMAK'Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, kırsal alanda yaşayandaşların üretimlerini desteklemek ve gelirlerinin artırılmasına yönelik projelere büyük önem verdiğini, bu kapsamda atıl vaziyetteki köy okullarının bu amaçlarla kullanımına başladıklarını açıkladı. Şu ana kadar 7 atıl köy okulunun Milli Eğitim Müdürlüğü'nden protokolle tahsis edildiğini açıklayan Özel, "Amacımız burada imece kültürünü geliştirmek, örgütlenmeye teşvik etmek, eski üretim modelleri ve kültürleri canlandırmak. Kooperatifler ve muhtarlıklarla iş birliği yapıyoruz" dedi.İLK ÖRNEĞİ KORKUTELİ'DESeda Özel, atıl durumdayken dönüştürülen köy okullarından şu örnekleri verdi: "İlk olarak Korkuteli-Güzle'deki köy okulunu Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirdik. Köylü kadınlar, şu an yıllardır atıl olan bu okulda hep birlikte tarhana, bulgur, makarna, salça gibi yemeklik ürünler üretiyor. Hamur yoğurma ve üzüm sıkma gibi makine ve teçhizatları da karşıladık. Alanya-Sapadere'deki atıl köy okulunda tadilatlar sürüyor. Burada ipek böcekçiliği yetiştiriciliği, kozanın işlenmesi ve ipek kumaş yapımı eğitimleri verilerek, üretim merkezi olarak da kullandırılacak. İpek böcekçiliğiyle ilgili İbradı'da da bir köy okulunu açacağız. Döşemealtı'nda ise el halıcılığı için çalışmamız var. Konyaaltı kırsal bölgelerinde de iki köy okulunu Korkuteli'dekine benzer üretim atölyesine dönüştüreceğiz." GÜNDOĞMUŞ-AKSEKİ-İBRADI'YA 3 HOSTELDoğal açıdan çok büyük zenginlikler taşıyan Gündoğmuş, İbradı ve Akseki'de 1'er atıl köy okulunu hostele dönüştürdüklerini aktaran Özel, "Bu bölge eko turizm açısından dikkat çekiyor. 3 okul hostel yapıldıktan sonra köylülere ev pansiyonculuğu eğitimi verilecek ve bölgede kırsal turizmin geliştirilmesi adına, organik üretimle birlikte karavan turizmi için de uygun hale getirilecek" dedi.

Demre ve Kaş bölgesinde su sorunu yaşandığı için köy okullarında az su tüketen tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi için eğitim merkezi ve üretilen ürünlerin yağının çıkartılması için distilasyon (damıtma) makineleri desteği vereceklerini aktaran Özel, "Şu an buralarda tadilat çalışmaları sürüyor, malzemelerini aldık. Likya Yolu üzerinde, hiç konaklama alanının bulunmadığı 165 kilometrelik parkurdaki Belören ve Kapaklı mahallelerinde bulunan atıl okulları ev pansiyonuna dönüştüreceğiz. Yine bu bölgede ev pansiyonculuğu eğitimleri olacak. Aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve yağının çıkartılması desteklenecek" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Korkuteli, İbradı, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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