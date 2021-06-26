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Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü - Son Dakika

Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü

26.06.2021 10:43

Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü 22 yıldır hasarlı olan tarihi hamam 169 eserin yeni evi oldu Kocaeli'de 18-19.

Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü

22 yıldır hasarlı olan tarihi hamam 169 eserin yeni evi oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de 18-19. yüzyılda inşa edilen ve 17 Ağustos depreminde hasar gördüğü için kapısına kilit vurularak atıl durumda olan tarihi 'Sultan Baba Hamamı' restore edilerek Kocaeli'nin ilk ve tek hat müzesine dönüştürüldü. Müze de 169 tane eserin yanı sıra 2. Bayezid döneminden kalma tarihi bakır kazan da yer alıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Örcün Mahallesinde 18.-19.yüzyılda inşa edilen tarihi 'Sultan Baba Hamamı' 17 Ağustos Marmara Depremi nedeniyle hasar gördü. Uzun yıllar hizmet veren ve daha sonra uzun bir süre atıl durumda kalan tarihi hamam, mahallenin isteği üzerine Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Valiliği iş birliğine restore edildi. Aslına uygun bir şekilde restore edilen tarihi hamam, Kocaeli'nin ilk ve tek hat müzesine çevrildi. 74 hattat, 13 müzehhip, 34 ebrucu, 1 naht, 1 kat'ı, 1 yaprak oymacı, 1 çinici olmak üzere toplam 134 kişinin katkıları ile 169 eserin hazırlandığı "Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi'nde Osmanlı Devleti'nin 8.padişahı 2.Bayezid döneminden kalma kalma külçe bakırın levha haline getirilip perçinlemesi ile yapılmış kazan ile hattat Ali Vasfi İzmidi'nin balmumu heykeli de yer alıyor.

"Müzenin içerisinde 169 tane hat eseri mevcut"

Hamamın atıl durumda olduğunu söyleyen hattat öğrencisi Muhammed İkbal Gürdal, "Burası daha önceden Beyazıt döneminde 'Sultan Baba'ya tekve ve zaviye olarak vakf edilen, bölgenin içinde bulunan tarihi bir hamamdı. Şuan ise Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer'in girişimleri ile 'Ali Vasfi İzmidi Hüsni Hat Müzesi'ne çevrildi. İçerisinde 74 sanatçının hazırlamış olduğu 169 tane hat eseri mevcut. Tarihi kazanımız, hamamın aktif olarak çalıştığı dönemden günümüze gelen orijinal kazandır. Hamamın suyu içerisinde ısıtılıyordu. Müzenin içerisinde hat ustası Mahmut Şahin hocamızın eserleri de mevcuttur. Zaten bu müzenin kurulumunda en başta emeği geçen hocamız ve usta talebe hattatlarla kurmuş olduğu bir eserdir. Müze restore edilirken aslına uygun bir şekilde restore edildi, herhangi bir yerinde değişiklik yapılmadan taş olarak restore edildi. Daha sonra da içerisi dizayn edildi" dedi.

"Harap olmuş bir eseri tekrar ayağa kaldırdık"

Son 20 yılda tüm kültürel varlıkları yeni baştan imar ve restore etiklerini söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bunları hayatın bir parçası haline getiriyoruz. Dolayısıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda restorasyon çalışmasını yapmış bulunuyoruz. Bu kapsamda da Gölcük ilçemiz bizim gerçekten önemli tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip eserlerimiz mevcut. Belediye başkanımızla beraber bu konuyu birlikte çalıştık. Bizim Türk sanatında çok önemli bir yeri olan 'hat' sanatının bir müze olarak açılmış olması bizim için fevkalade mutluluk verici. Harap olmuş bir eseri tekrar ayağa kaldırmak ve paylaşmak şehrimiz için yeni bir ziyaret alanı oluşturmaktadır. Vakit geçirecek bir alan ve kültürel katkı olarak da burayı değerlendiriyoruz. İlimizde bu tür değerlere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kadınlar daha fazla ilgili"

Kadınların hattat yapma isteğinin daha fazla olduğunu söyleyen hattat ustası Ahmet Memoğlu, "Enteresan olarak kadınların katıldığı hattat kursları erkeklerden daha kalabalık. Asıl gaye sadece yazmak, öğrenmek veya güzel görünmesi değildir. Böyle olduğu zaman sekteye uğruyor ve bir şekilde terk ediliyor. Bunu bir ibadet aşkıyla yapıyorlarsa eğer, işte o daim oluyor ve asıl güzellik orada. Bunun aynı zamanda arka planı, ibadet tarafı var. Bir görünen tarafı bir de görünmeyen tarafı var, maddi tarafı. Aslında bunu ayakta tutan manevi tarafıdır. Yoksa unutulur gider" şeklinde konuştu.

Vali Yavuz'a günün anısına anlamlı hediye

Programda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a, İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un; "Sahipsiz olan memleketin batması haktır, Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır" dizelerinin Hattat Mahmut Şahin tarafından Osmanlıca olarak yazıldığı hat eseri ile tarihi hamamın aslına uygun olarak yeniden ihyası ve hat müzesi olarak faaliyet göstermesini sağlayan katkılarından dolayı anısına müzenin anahtarını takdim etti.

Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü
Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü
Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü
Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü

Kocaeli, Gölcük, Hamam, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü - Son Dakika


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