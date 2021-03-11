Son dakika haberi | SAKARYA Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi
11.03.2021 22:07
Son dakika haber: Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldiSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde atıl haldeki yolcu vagonu yandı.
Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde atıl haldeki yolcu vagonu yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pamukova Yenice Mahallesi'nde bulunan garda, akşam saatlerinde atıl durumda bulunan yolcu vagonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, vagon hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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