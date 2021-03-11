Pamukova Yenice Mahallesi'nde bulunan garda, akşam saatlerinde atıl durumda bulunan yolcu vagonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, vagon hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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