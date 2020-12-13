Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak - Son Dakika

Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak

13.12.2020 11:21
Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak, System.String[]

Zonguldak'ta yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette bulunan lavuar alanı, TOKİ tarafından 26 Şubat 2021 tarihinde ihale edilecek.

Zonguldak'ta yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette bulunan lavuar alanı, TOKİ tarafından 26 Şubat 2021 tarihinde ihale edilecek. Endüstriyel mirasın korunarak hayata geçirilmesi planlanan projeyle üç kule ve silolarla birlikte 7'den 70'e herkes sosyal donatı alanlarıyla da vakit geçirme imkanı bulabilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait olan ve 70'li yıllar öncesindeki teknolojiyle şehir merkezine kurulan kömür yıkama tesisi, 141 bin metrekare alanda günde yaklaşık 5 bin ton kömür yıkadı. Ancak ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2006 yılında başlayan yıkım işlemleri 2012 yılında tamamlandı. "Taşınmaz kültür varlığı" olarak tescili istemiyle Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuruldu. Kurul, yıkımdan arta kalan bir yapı, üç kule ve yeraltı silolarını tescil etti.

Enerji Bakanlığından Hazineye devredildi

2018 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önerisi ile aralarında lavuar alanının da bulunduğu bazı TTK arazilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile Hazineye devredildiği açıklandı. Enerji Bakanlığının 28.03.2018 tarihli yazısı ile Bakanlar Kurulunun 30.04.2018 tarih ve 2018/11713 sayılı kararı ile Zonguldak Merkez ilçe, Terakki, Birlik, Çınartepe ve Mithatpaşa mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Türkiye Taşkömürleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olan bazı taşınmazların Maliye hazinesine devredilmesi kararlaştırılarak yürürlüğe girdi. Bu kararla TTK Genel Müdürlüğü elinde bulunan başta lavuar alanı olmak üzere kullanılmayan ve atıl durumda olan, vatandaşların kullanımında bulunan taşınmazlar Hazineye devredilmiş oldu.

"Endüstriyel miras korunacak"

26 Şubat 2021 günü ihale edilecek olan lavuar alanıyla ilgili gelişmeleri İHA'ya anlatan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 15 yıla yakın boş bekleyen lavuar alanının Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir projeyle hayat bulacağını belirtti. Drone ile havadan görüntülenen atıl vaziyetteki alanla ilgili açıklamada bulunan Alan şöyle dedi:

"Bütün Zonguldak'ın, hepimizim yıllardır beklediği 2006 yılından beri boş, atıl şekilde duran lauvar alanı diye tabir ettiğimiz kömür yıkama alanında şu an gördüğünüz gibi tırlar geçici süreyle park ediyor. Seçim zamanında burası ile ilgili projemiz olduğunu söylemiştik. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda şehrimize iki kez gelen Çevre Şehircilik Bakanımıza buraya geldiğinde burayı da gösterdik kendisinden burası noktasında destek istemiştik. Cumhurbaşkanımıza burayı anlatmıştık. Buranın Zonguldak için ne kadar değerli olduğunu, bütün Zonguldak'ın buranın bir alan olmasını istediğini hem seçim öncesi hem seçim sonrası konuşmuştuk. Malumunuz 2010 yılındaki yerel idarede bir ödüllü proje yarışması yapılmış, bunların hepsi rafa kaldırılmıştı. İnşallah TOKİ eliyle 26 Şubat'ta ihale gerçekleştirilecek. Bütün Zonguldak'ın heyecanla beklediği 15 yılı aşkın süreden beri boş, atıl bekleyen lauvar alanı inşallah peyzajından yapılarına kadar Türkiye'ye örnek gösterilebilecek sosyal donatı alanı olacak. 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği etkinlik çayırından tutun da eski yıkılan binayı aynı şekilde buraya endüstriyel mirası koruyarak inşallah TOKİ eliyle yapılacak. 3 kule ve silolarımızla yer altında otoparkı, müzesiyle nefes alabileceğimiz mükemmel alana kavuşacağız. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum Zonguldak adına, onların da talimatlarıyla bizlere destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve vekillerimize çok teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak
Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak
Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak
Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak
Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak
Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak

Zonguldak, Türkiye, Enerji, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak - Son Dakika Ekonomi


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