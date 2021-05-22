Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü - Son Dakika

Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü

22.05.2021 12:50

Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü Türkiye'nin gelecek hedefleri trafo duvarlarında sanata dönüştü Trafolara çizilen resimler geçmiş ve gelecekten mesajlar veriyor Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Türkiye'nin gelecek hedefleri arasında bulunan uzay, yerli ve milli otomobil olan TOGG ve daha...

Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü

Türkiye'nin gelecek hedefleri trafo duvarlarında sanata dönüştü

Trafolara çizilen resimler geçmiş ve gelecekten mesajlar veriyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Türkiye'nin gelecek hedefleri arasında bulunan uzay, yerli ve milli otomobil olan TOGG ve daha pek çok simgesel öge, ilçe genelindeki eskiyen trafolara resmedildi. Sanatçıların tuval edasıyla kullandığı trafo duvarları birer sanat eserine dönüştü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, eskiyen ve kötü bir görünüme sahip olan trafo binaları, örnek bir projeyle tuvale dönüştürülerek renklendirildi. Çayırova Belediyesi'nin gerçekleştirdiği proje kapsamında 25 noktada bulunan elektrik trafolarının üzerine Türkiye'nin yarım kalan en büyük hayali olan ve 2023 yılında yollarda olacak yerli ve milli otomobil TOGG ve Türkiye'nin en önemli gelecek hedeflerinden olan uzay ve astronot resimleri işlendi. Trafolarda Çanakkale Zaferi'nin seyrini değiştiren kahramanlardan bir tanesi olan Seyit Onbaşı, bağımsızlığın sembolü olan Türk Bayrağı, dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu gibi milli ve manevi resimlerin yanı sıra, sokak hayvanları, su israfı ve emniyet kemeri konuları gibi sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekecek ve insanlara mesaj verecek resimler de yapıldı. Yapılan bu çalışmalarla birlikte, ilçenin estetiğine katkı sağlanırken, özellikle çocuklara Türkiye'nin geçmişteki izlerinin ve gelecekteki hedeflerinin eğlenceli bir şekilde aktarılması amaçlanıyor.

"Buradaki amacımız, çocuklarımızı ve yetişkinlerimizi bilgilendirmek"

Şehri inşa ederken kent estetiğine çok büyük önem verdiklerini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu kapsamda örneğin biz çevrecilik anlamında Türkiye genelindeki ilçeler arasında 'Sıfır Atık' belgesi alan altıncı belediyeyiz. Kocaeli'de de 12 ilçe arasında birinci ilçe olduk. Yine kent güzelliği anlamında, kent estetiği anlamında bugün hemen yanı başımızda bulunan trafo binaları gibi kentimizin bir çok noktasında var olan bu yapıların daha güzel bir görünüme kavuşması adına güzel, renkli, hakikaten şehrimize bu anlamda güzellik katan bir boyama süreci başlattık. Buradaki amacımız farkındalık oluşturmak, halkımızı, çocuklarımızı, yetişkinlerimizi bilgilendirmek. Örneği simgesel anlamda çalışmalarımız var. Yine farkındalık oluşturmak için çalışmalarımız var. Bilgilendirmeye yönelik çalışmalarımız var. Tabii özellikle biliyorsunuz uzaya ilk aracımızı göndereceğiz, bunun çalışmaları başladı. Bu anlamda hem çocuklarımızı bilgilendirmek, geleceğe daha da güvenle bakmalarını sağlamak, yine TOGG, yerli aracımızı üretiyoruz, süreç başladı, bu anlamda da yine amacımız, geleceğimizi güzel bir şekilde inşa etmek. İnşa ediyorken de geleceğimiz olan çocukların geleceğe daha da güvenle sarılmaları adına, bu anlamda kendi geleceklerine dair hayallerinin gerçekleşmesinde katkı olması adına bu çalışmalarımızı biz bu şekilde trafo binalarına boyamak, resimlendirmek suretiyle gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Bu tür sembollerle trafo binalarını şekillendiriyoruz"

Bazı trafo binalarında da Çanakkale Zaferi'nin seyrini değiştiren kahramanlardan Seyit Onbaşı'nın ve bağımsızlığın sembolü olan Türk Bayrağı'nın resmini yaptıklarını dile getiren Başkan Çiftçi, "Bu trafo binalarında da hedefimiz, Türk'ün, ülkemizin bu anlamdaki kahramanlık destanlarından birisi olan Çanakkale Zaferi'nin burada işlenmesi. İlçemizin bir çok noktasında bulunan trafo binalarının dışına böyle bağımsızlığımızın sembolü olan Türk Bayrağı, Çanakkale Destanı gibi bu anlamdaki kahramanlık süreçlerimizin sembolü olan karakterlerimizi, örneğin Cumhuriyet Mahallemizde bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin spor dalındaki başarılarının tüm dünyaya duyurulmasına vesile olan Naim Süleymanoğlu'nun resmini çizdik. Bu şekilde ilçemizin dört bir noktasında hem farkındalığı oluşturmak hem de bilgilendirme amaçlı bu tür sembollerle trafo binalarını şekillendiriyoruz" diye konuştu.

"Biz Bulgaristan Türklerini gururlandırdı"

Çayırova Belediyesi'nin bölgede yapmış olduğu çalışmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Trafonun yüzü eskimişti aslında, yüzünü yalnızca yenilemeyip, üzerine bizim için değerli isimleri de resmetmiş olmaları çok kıymetli oldu. Gerek Sadık Ahmet, gerek Naim Süleymanoğlu gerekse Türkan bebeğin buralarda olması, unutulmaması çok nazik bir hareketti, davranıştı. Biz Bulgaristan Türklerini gururlandırdı hem de çok mutlu etmiş oldu. Burada belediye başkanımıza ve bütün ekibine teşekkür ederiz bu çalışmadan dolayı" şeklinde konuştu.

Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü
Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü
Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü
Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü

Hisarcık, Çayırova, Türkiye, Trafo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü - Son Dakika


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