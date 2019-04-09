Atila Aydıner, Mazbatasını Aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarına göre Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner mazbatasını aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarına göre Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner mazbatasını aldı. Mazbatası ile belediye binasına gelen Aydıner, vatandaşlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı.



31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarına göre Bayrampaşa Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Atila Aydıner mazbatasını teslim aldı. Aydıner, mazbatasını Bayrampaşa'da bulunan Tuna Spor Kompleksi'nde İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden aldı. Aydıner, mazbatasını aldıktan sonra ailesi ve meclis üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Bayrampaşa Belediye Binası'na gelen Başkan Aydıner, vatandaşlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı. Aydıner, burada kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Aydıner, Bayrampaşa'da hedeflenen projelerin teker teker hayata geçeceğinin vurgusunu yaparken ilçeyi ileriye taşıyabilmek için çalışmaların süreceğini belirtti.



"Bayrampaşa halkımız kazandı"



Yeniden Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner, kendisini karşılayan vatandaşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında " Bayrampaşa halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir seçim oldu seçim sonucunda Bayrampaşa halkımız kazandı. İnşallah vaat ettiğimiz projeleri de halkımız ile birlikte yapacağız. Yeni meclis üyesi arkadaşlarımız ile beraber durmak yok, yola devam. Vadettiğimiz projelerimizle Bayrampaşa'yı 2024 hedeflerine ulaştıracağız. Seçimde görevli olarak çalışan tüm görevlilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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