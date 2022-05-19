Atila Sertel, İnfaz ve Koruma Memurlarının Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Aylardır Tayin Yerlerine Gönderilemediği İddiasını TBMM'ye Taşıdı - Son Dakika
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Atila Sertel, İnfaz ve Koruma Memurlarının Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Aylardır Tayin Yerlerine Gönderilemediği İddiasını TBMM'ye Taşıdı

19.05.2022 12:45

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, cezaevlerinde görev yapan yüzlerce infaz ve koruma memurunun tayin edildikleri yerlere ödenek yetersizliği nedeniyle aylardır gönderilemediği iddiasını TBMM'ye taşıdı. Sertel, "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sesleniyorum. Bu arkadaşlarımızın tayini çıkmış olmasına rağmen bekletilmelerinin gerekçesi nedir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, cezaevlerinde görev yapan yüzlerce infaz ve koruma memurunun tayin edildikleri yerlere ödenek yetersizliği nedeniyle aylardır gönderilemediği iddiasını TBMM'ye taşıdı. Sertel, "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sesleniyorum. Bu arkadaşlarımızın tayini çıkmış olmasına rağmen bekletilmelerinin gerekçesi nedir" dedi.

Atila Sertel, infaz ve koruma memurlarının tayinlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle bekletildiği iddiasına ilişkin Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesi verdi. Sertel, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sesleniyorum. Geçtiğimiz ocak ayında bine yakın infaz koruma memurun değişik yerlerden başka illere tayinleri çıktı. Cezaevinden cezaevine nakil olacak olan infaz koruma memurları tam 4 aydır bekletiliyor. Şimdi buradan sormak istiyorum; bu insanlar, bu arkadaşlarımızın, tayini çıkmış olmasına rağmen bekletilmelerinin gerekçesi nedir? İnsanlar bir an önce görev alanlarına dönmek istiyorlar. Çoluk çocuğuyla beraber ev bularak rahat etmek istiyorlar. Fakat bir türlü nakil olamıyorlar. Bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın dikkatini çekiyorum."

"TAŞINMA YARDIMI ARTAN FİYATLAR KARŞISINDA ERİDİ"

Atila Sertel, Adalet Bakanlığı ve diğer tüm bakanlıklarda tayin olan memurlara verilen taşınma ödeneğine ilişkin de soru önergesi verdi. İlgili kurumlar tarafından tayin olan memurlara verilen taşınma ödeneğinin akaryakıt zamları sonrasında artan nakliye ücretleri nedeniyle çok düşük kaldığını belirten Sertel, şunları söyledi:

"Devlet memurlarına verilen bu ödenek, komik rakamlar olarak kaldı. Benzine, mazota gelen zamlardan sonra şehirlerarası taşımacılar, inanılmaz fiyatlarla insanların önüne çıkıyor. 3-4 bin lira taşınma gideri veriyorsunuz. Onunla şehir içinde bile taşınma gerçekleşmiyor artık. O nedenle bütün bakanlıklara soru önergesi verdim. Taşınma ile ilgili devlet memurlarına verilen ödeneklerin yeniden değerlendirilmesi ve günün rayiç fiyatlarına uygun olarak artırılması gerekmektedir. Bu konuda bakanlıklar çalışma yapmak zorundadır. Tayin ettiğiniz devlet memurunun bir şehirden diğer şehre naklini yapmakla mükellefsiniz. Eğer onları gönderiyorsanız; polislerimizi, öğretmenlerimiz, infaz koruma memurlarımızı, diğer memurlarımızı, sağlıkçılarımızı tayin ediyorsanız onları bulunduğu kentten diğer kente kadar eşyalarını taşımak zorundasınız. Bunu buradan vurguluyorum ve bu konuda bakanlıkların dikkatini çekiyorum."

Atila Sertel, İnfaz ve Koruma Memurlarının Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Aylardır Tayin Yerlerine Gönderilemediği İddiasını TBMM'ye Taşıdı
Atila Sertel, İnfaz ve Koruma Memurlarının Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Aylardır Tayin Yerlerine Gönderilemediği İddiasını TBMM'ye Taşıdı
Atila Sertel, İnfaz ve Koruma Memurlarının Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Aylardır Tayin Yerlerine Gönderilemediği İddiasını TBMM'ye Taşıdı
Atila Sertel, İnfaz ve Koruma Memurlarının Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Aylardır Tayin Yerlerine Gönderilemediği İddiasını TBMM'ye Taşıdı

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Kaynak: ANKA

Bekir Bozdağ, Atila Sertel, İnfaz, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atila Sertel, İnfaz ve Koruma Memurlarının Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Aylardır Tayin Yerlerine Gönderilemediği İddiasını TBMM'ye Taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atila Sertel, İnfaz ve Koruma Memurlarının Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Aylardır Tayin Yerlerine Gönderilemediği İddiasını TBMM'ye Taşıdı - Son Dakika
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