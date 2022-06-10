Atila Sertel Yeni Görüntü Paylaştı. O Araç Meclis'e Alınmamış

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM'nin Dikmen kapısında fotoğrafını çektiği ve arka camında "Son Padişah RTE" yazılı özel plakalı araçla ilgili yeni bir görüntü paylaştı. TBMM İdare Amiri Erkan Haberal'ın Sertel'e gönderdiği güvenlik kamerası kaydında, o aracın Meclis'e alınmadan çıkışa yönlendirildiği görüldü.

Atila Sertel, sosyal medya hesabında önceki gün yaptığı paylaşımda, arka camında "Son Padişah RTE" yazılı özel plakalı bir aracın TBMM'nin Dikmen kapısında çektiği fotoğrafına yer vermiş ve "Bugün Meclis kapısından çıkarken bir araç gördüm ve fotoğrafını çektim. Camında 'Son Padişah RTE' yazıyordu ve plakası özeldi. Meclis'e üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını ilan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest. Bugünler geçecek" demişti.

TBMM Meclis İdare Amiri Erkan Haberal, Atila Sertel'e, söz konusu aracın TBMM'nin Dikmen kapısındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini gönderdi. Sertel'in sosyal medya hesabında paylaştığı 37 saniyelik kamera kaydında, arka camındaki yazı tepki çeken o aracın polislerce Meclis'e alınmadığı, çıkışa yönlendirildiği görüldü.

Sertel, paylaşımına, "TBMM Meclis İdare Amiri Erkan Haberal, arka camında 'Son Padişah RTE' yazılı aracın Meclis Dikmen kapısından girişini ve polisler tarafından içeri alınmadan çıkış kapısından geri gönderildiğinin görüntülerini yolladı. Kendisine teşekkür ederim, ben kapıdan çıkışını çekmiştim" notunu düştü.