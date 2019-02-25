Son Dakika Haberleri: Atila Turan Beşiktaş Maçında Yok

Atila Turan Beşiktaş Maçında Yok

46 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Atila Turan cezalı duruma düştü.

Atila Turan Beşiktaş Maçında Yok, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Atila Turan cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup ederek 9 maçtır mağlubiyet göremeyen Sarı-Kırmızılılarda Atila Turan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Atiker Konyaspor maçının 78.dakikasında gördüğü sarı kartla dördüncü sarı kartına ulaşan Atila Turan, ligin 24.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçıyla cezasını tamamlayacak olan Atila Turan, ligin 25.haftasında yeniden sahalara dönecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:46 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Atiker Konyaspor, Spor
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