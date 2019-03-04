Son Dakika Haberleri: Atila Turan, Cezasını Tamamladı

Atila Turan, Cezasını Tamamladı

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı sol bek oyuncusu Atila Turan Beşiktaş maçıyla cezasını tamamladı.

Atila Turan, Cezasını Tamamladı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı sol bek oyuncusu Atila Turan Beşiktaş maçıyla cezasını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Atila Turan cezasını tamamladı. Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezası duruma düşen ve Beşiktaş maçında forma giyemeyen Atila Turan, Pazar günü ligin 25.haftada oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında yeniden formasını kavuşacak. Teknik heyetin Çaykur Rizespor maçında Atila Turan'a görev vermesi halinde sahaya ilk on birde çıkacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Spor
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