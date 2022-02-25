Atılan basketler 1400 fidana dönüştü - Son Dakika
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Atılan basketler 1400 fidana dönüştü

25.02.2022 16:12
Atılan basketler 1400 fidana dönüştü

Online ticaret platformları dünyanın sürdürülebilirliğine yönelik adımlarını hızlandırdı.

Online ticaret platformları dünyanın sürdürülebilirliğine yönelik adımlarını hızlandırdı. Bu platformlarla dayanışma içine giren Michele Cedolin, Özgül Çoşar, Ecenaz Üçer gibi ünlü isimler ve influencerlar, potada dünyanın sürdürülebilirliği için kıyasıya mücadele etti. Sürdürülebilir çevre odağında, eğlenceyi sporla buluşturan etkinlik kapsamında OGEM-VAK'a bin 400 fidan bağışlandı.

Trader'ların finansal okuryazarlık seviyelerini artırmasına katkı sunan online ticaret platformu Binomo, sosyal sorumluluk projelerinde de sürdürülebilir geleceğe odaklandı. Tasarruflarını değerlendirmek isteyenlerle çözüm ortaklığı kuran yaklaşımı sayesinde sürdürülebilirliği online ticaret ekosisteminin merkezine taşıyan platform, bu bakış açısıyla yeni bir projeye imza attı. 25 Şubat tarihinde düzenlediği basketbol etkinliğinde eğlence ve sporu dünyanın aydınlık geleceğine açılan bir kapı olarak sürdürülebilirliğin penceresinden tanımladı. Ünlü isimler ve influencer'lardan oluşan takımların kıyasıya mücadelesine sahne olan etkinlik kapsamında, tüm katılımcılar adına toplam bin 400 fidan Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na (OGEM-VAK) bağışlandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ODAĞINDA EĞLENCEYİ SPORLA BULUŞTURDU

Çeşitli aktiviteler aracılığıyla eğlenceyi farklı kavramlarla yeniden tanımlayan online ticaret platformu Binomo, basketbol etkinliğinde ünlü isimleri ve influencer'ları potada yarıştırdı. Birikimlerini korumak isteyenlerle kurdukları çözüm ortaklığının, düzenledikleri etkinliklerin çıkış noktasını oluşturduğunu belirten Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi:

"25 Şubat tarihinde Beyoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, sürdürülebilir çevre odağında eğlenceyi sporla buluşturduk. Michele Cedolin, Özgül Çoşar, Ecenaz Üçer gibi isimleri potada yarıştırırken doğayı da destekledik. Takım oyuncularının her biri için 140 olmak üzere toplam bin 400 ağacı OGEM-VAK'a bağışladık. Traderların ek gelir arayışlarına cevap veren ve finansal okuryazarlıklarını artıran bir platform olarak doğanın ihtiyacı olan sürdürülebilirliğe yönelik attığımız bu adımla sosyal sorumluluk kavramını dünyanın geleceği açısından ele alıyoruz."

ÜNLÜ İSİMLER VE İNFLUENCERLARLA ÖRNEK DAYANIŞMA

Ünlü isimler ve influencer'larla oluşturdukları örnek dayanışmayla sosyal sorumluluk projelerine eğlence ve sürdürülebilirlik kavramlarının iç içe geçtiği bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Anne Kmel, "Etkinliğimize katılan isimler doğaya karşı duyarlı yönleriyle bizi bu hedefe daha da yakınlaştırıyor. Birlikte doğanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunduğumuz için heyecan içerisindeyiz. 133 ülkede her gelir düzeyinden milyonlarca tasarruf sahibinin ek gelir arayışları için yol haritası sunan Binomo Ailesi olarak, bu etkinlikte de yüzümüzü dünyanın geleceğine çeviriyoruz. Bu tür etkinliklerin puzzle'ın parçaları olarak dünyamızın aydınlık geleceğini oluşturacağına inanıyoruz. Bu yüzden sürdürülebilir bir dünya için birlikte adım atmayı arzulayarak platformumuza dahil olan herkesi farklı uygulama ve kampanyalarla da destekliyoruz. Finans ekosisteminin doğa dostu renkleriyle tanışmak isteyenleri platformumuza bekliyor ve şubat sonuna kadar aramıza katılanlara 'FOREST2' kodu ile 2 kat bonus hediye ediyoruz. Online ticaretin sınırlarını birlikte aşarak dünyamızı yeniden inşa etmekten gurur duyuyoruz" dedi.


Atılan basketler 1400 fidana dönüştü
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basketbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atılan basketler 1400 fidana dönüştü - Son Dakika


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