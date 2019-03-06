Son Dakika Haberleri: Atılan Sigara İzmariti Az Kalsın Faciaya Yol Açıyordu

Atılan Sigara İzmariti Az Kalsın Faciaya Yol Açıyordu

18 dakika önce

Bilecik'te kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan bir sigara izmariti az kalsın faciaya yol açıyordu.

Atılan Sigara İzmariti Az Kalsın Faciaya Yol Açıyordu, System.String[]
Bilecik'te kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan bir sigara izmariti az kalsın faciaya yol açıyordu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kuvai Milliye Sokak üzerinde tahta barakalar diye adlandırılan dükkanların arka kısmında sigara içen kimliği belirsiz kişiler izmaritlerini dükkanlar ile istinat duvarı arasına attı. Burada bulunan elektrik kablolarını koruyan plastik kanal izmaritlerden tutuştu. Buradan çıkan dumanları gören dükkan sahipleri kendi imkanları ile yangını söndürürken, alevlerin tahtadan olan baraka dükkanlara sıçraması engellemiş oldu. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, dumanların gören esnaf olası bir faciayı önlemiş oldu.

Öte yandan bu gölgede gençlerin sigara içtiğini belirten esnaflar, buna bir önlem alınmasını istediler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:56 Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa
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