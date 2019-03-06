Atılan Sigara İzmariti Az Kalsın Faciaya Yol Açıyordu
18 dakika önce
Bilecik'te kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan bir sigara izmariti az kalsın faciaya yol açıyordu.
Bilecik
'te kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan bir sigara izmariti az kalsın faciaya yol açıyordu.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kuvai Milliye Sokak üzerinde tahta barakalar diye adlandırılan dükkanların arka kısmında sigara içen kimliği belirsiz kişiler izmaritlerini dükkanlar ile istinat duvarı arasına attı. Burada bulunan elektrik kablolarını koruyan plastik kanal izmaritlerden tutuştu. Buradan çıkan dumanları gören dükkan sahipleri kendi imkanları ile yangını söndürürken, alevlerin tahtadan olan baraka dükkanlara sıçraması engellemiş oldu. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, dumanların gören esnaf olası bir faciayı önlemiş oldu.
Öte yandan bu gölgede gençlerin sigara içtiğini belirten esnaflar, buna bir önlem alınmasını istediler. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:56 Kaynak: İHA
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