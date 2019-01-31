Atılan Yeme Akın Eden Kuşların Uçuşu Göz Kamaştırıyor

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150 Kiloluk Orkinos Tezgaha Çıkınca Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek