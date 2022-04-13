Atılan zehirli eti yiyen "Dayı" isimli köpek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Atılan zehirli eti yiyen "Dayı" isimli köpek yaşamını yitirdi

13.04.2022 12:48
Atılan zehirli eti yiyen "Dayı" isimli köpek yaşamını yitirdi

Ankara'da otomobilden atılan zehirli eti yiyen 'Dayı' isimli köpek hayatını kaybetti. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan köpeğin fare zehri sonucu öldüğü bilgisi verildi.

Çankaya ilçesi Yaşamkent'te Arzu Mermerci'nin (49) evinin karşısındaki boş arsada beslediği sokak köpeklerinden 3'ü, 1 ay arayla araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etlerden yiyerek öldü. Geçen hafta 6 Nisan'da 1 köpeğin öldüğü olayda etlerden yiyen köpeklerden 2'si ise zehirlenmelerine rağmen veteriner kliniğinde tedavi edilerek kurtarıldı.

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Bu köpeklerden 'Dayı', 10 Nisan'da yine aynı yerde araçtan atılan eti yemesi sonucu zehirlendi. Köpek, sokakta besleyen Arzu Mermerci'nin evinin önüne giderek yola yığıldı.

FARE ZEHRİ SEBEBİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

Mermerci tarafından kliniğe götürülen 'Dayı', tedaviye alındı. Fare zehri ile zehirlendiği belirtilen 'Dayı', iç organlarında oluşan hasar nedeniyle yapılan müdahalelere rağmen öldü. 'Dayı'nın ölüm haberiyle Mermerci ise büyük üzüntü yaşadı. 'Dayı'nın, zehirli et ile öldürülen diğer köpeklerin yanına gömüleceği öğrenildi.

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Çankaya, Köpek, Nisan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atılan zehirli eti yiyen 'Dayı' isimli köpek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atılan zehirli eti yiyen "Dayı" isimli köpek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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