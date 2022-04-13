Atılan zehirli eti yiyen "Dayı" isimli köpek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çankaya ilçesi Yaşamkent'te Arzu Mermerci'nin (49) evinin karşısındaki boş arsada beslediği sokak köpeklerinden 3'ü, 1 ay arayla araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etlerden yiyerek öldü. Geçen hafta 6 Nisan'da 1 köpeğin öldüğü olayda etlerden yiyen köpeklerden 2'si ise zehirlenmelerine rağmen veteriner kliniğinde tedavi edilerek kurtarıldı.

4 GÜN SONRA TEKRAR ZEHİRLENDİ

Bu köpeklerden 'Dayı', 10 Nisan'da yine aynı yerde araçtan atılan eti yemesi sonucu zehirlendi. Köpek, sokakta besleyen Arzu Mermerci'nin evinin önüne giderek yola yığıldı.

FARE ZEHRİ SEBEBİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

Mermerci tarafından kliniğe götürülen 'Dayı', tedaviye alındı. Fare zehri ile zehirlendiği belirtilen 'Dayı', iç organlarında oluşan hasar nedeniyle yapılan müdahalelere rağmen öldü. 'Dayı'nın ölüm haberiyle Mermerci ise büyük üzüntü yaşadı. 'Dayı'nın, zehirli et ile öldürülen diğer köpeklerin yanına gömüleceği öğrenildi.