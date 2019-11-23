- Atılay Canel: "2. golü attıktan sonra galibiyet alabilirdik"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Ümraniyespor mücadelesiyle ilgili olarak, "2. golü bulduktan sonra dikkatli olabilseydik galibiyetle ayrılabilirdik" dedi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki kez öne geçtikleri maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Canel, "İki kez öne geçtiğimiz maçta mağlup olduğumuz için üzgünüz. Devreyi 1-0 önde bitirdik. Yediğimiz ilk gol çok acemice oldu. 2. golü bulduktan sonra dikkatli olabilseydik galibiyetle ayrılabilirdik. Oyuncularımız ona göre mücadele ettiler. Mağlup olduğumuz için üzgünüz" açıklamasını yaptı.