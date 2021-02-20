Atılay Canel: "Ademi'den daha fazla beklenti içindeyiz"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Kemal Ademi'nin beklentileri karşılamadığını vurguladı.

Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Canel, derbiyi kaybettikleri için üzgün olduklarının altını çizerek, "İki yakanın derbisinde kaybettiğimiz için üzgünüz ilk yarı 13'te golü bulup 5 dakika sonra gol yemek bizi zora soktu. Dün aksam Borini'nin hastalanıp kadro dışı kalması oyunumuzu etkiledi. İkinci yarı golü bulabilecekken talihsiz şekilde golü yedik. Sonrasında takımın morali bozuldu bu da takımı etkiledi. 3'ü de yiyince biraz toparlanır gibi olduk. 2'yi bulduk ama bu yetmedi" şeklinde konuştu.

"Ademi'den daha fazla beklentimiz var"

Kemal Ademi'nin beklentileri karşılamadığını vurgulayan Atılay Canel, "Bizim ondan biraz daha fazla beklentimiz var. Gün geçtikçe üzerine koyup oynamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL