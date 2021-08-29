Atılay Canel: "Bana göre maçın hakkı beraberlikti"

Beşiktaş mağlubiyetini değerlendiren Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyun gitti geldi ama bana göre maçın hakkı beraberlikti. Son vuruşlarda biraz daha çabuk ve isabetli paslar olsaydı farklı sonuçla ayrılabilirdik" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Buraya gelirken nasıl hareket edeceğimizi planlayarak geldik. Karşımızdaki takım geçen senenin hakkıyla şampiyon olan takımı. Kendi oyun felsefemizi ortaya koyduk. Şanslarımızı iyi değerlendirseydik ilk yarı oyun şekli farklı olabilirdi. 30. dakikada Biglia'nın sakatlanması ve akabinde golü yedik. Oyun gitti geldi ama bana göre maçın hakkı beraberlikti. Son vuruşlarda biraz daha çabuk ve isabetli paslar olsaydı farklı sonuçla ayrılabilirdik. Beşiktaş 10 kişi kalınca kapandı ama biz geçişlerde paslarımızı daha çabuk oynasaydık şekil daha farklı olurdu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL