Atılay Canel: "Berabere döndüğümüz için mutluyuz" - Son Dakika

Fatih Karagümrük Teknik sorumlusu Atılay Canel, iyi bir taktik savaşı olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Trabzonspor'un konumu bizi ilgilendirmedi. Diğer takımların konumları da bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi konumumuza bakarak, kendi istek ve arzumuzla oyuna iyi şekilde başladık ve golü bulduk. İyi bir taktik savaşı oldu. Biraz daha çıkışlarda dikkat edebilseydik belki 2 veya 3'ü bulabilirdik. 2 tane direkten dönen topumuz var. Buraya 4 oyuncumuz eksik geldik. Hakikaten Emre'nin bugün yokluğunu hissettik. Berabere döndüğümüz için mutluyuz. Galibiyeti kaçırdığımıza inanıyorum. Direkten dönen toplardan bir tanesi gol olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olur düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse - Ersen Küçük/ İHA)