Atılay Canel: "Berabere döndüğümüz için mutluyuz" - Son Dakika
Üye Girişi

Atılay Canel: "Berabere döndüğümüz için mutluyuz"

15.04.2022 23:42

Fatih Karagümrük Teknik sorumlusu Atılay Canel, iyi bir taktik savaşı olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik sorumlusu Atılay Canel, iyi bir taktik savaşı olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Trabzonspor'un konumu bizi ilgilendirmedi. Diğer takımların konumları da bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi konumumuza bakarak, kendi istek ve arzumuzla oyuna iyi şekilde başladık ve golü bulduk. İyi bir taktik savaşı oldu. Biraz daha çıkışlarda dikkat edebilseydik belki 2 veya 3'ü bulabilirdik. 2 tane direkten dönen topumuz var. Buraya 4 oyuncumuz eksik geldik. Hakikaten Emre'nin bugün yokluğunu hissettik. Berabere döndüğümüz için mutluyuz. Galibiyeti kaçırdığımıza inanıyorum. Direkten dönen toplardan bir tanesi gol olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olur düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse - Ersen Küçük/ İHA)

Atılay Canel: Berabere döndüğümüz için mutluyuz
Atılay Canel: Berabere döndüğümüz için mutluyuz
Atılay Canel: Berabere döndüğümüz için mutluyuz

YORUMLAR
500
Akşener: 'Gençler için, gençlerle beraber Türk gençliğini hak ettiği Türkiye'ye kavuşturacağız' Akşener: 'Gençler için, gençlerle beraber Türk gençliğini hak ettiği Türkiye'ye kavuşturacağız' Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı Kaymakam Mutlu vatandaşın iftar sofrasında Kaymakam Mutlu vatandaşın iftar sofrasında

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atılay Canel: 'Berabere döndüğümüz için mutluyuz' - Son Dakika


Son Dakika
23:07 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül: Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak
23:05 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ilk yorum: Saygı duyacağız
23:03 Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun eşi benzeri yok
23:00 Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
22:58 Twitter, Elon Musk'ın şirketi almasını engellemeye yönelik bir adım attı
22:31 Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi
22:22 Karamollaoğlu: Tayyip Bey, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka birini aday gösterecek
22:20 Cengiz Ünder, açıklamaları sonrası İtalyan taraftarların tepkisini çekti
21:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi!
21:20 Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 00:04:39. #1.13#
SON DAKİKA: Atılay Canel: "Berabere döndüğümüz için mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement