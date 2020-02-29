Atılay Canel: "Beraberlik bizim için iyi olmadı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Atılay Canel: 'Beraberlik bizim için iyi olmadı' - Son Dakika Spor

Atılay Canel: "Beraberlik bizim için iyi olmadı"

11 dakika önce

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Osmanlıspor maçı sonrası "Beraberlikle dönüyoruz.

Atılay Canel:

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Osmanlıspor maçı sonrası "Beraberlikle dönüyoruz. Bizim için iyi olmadı" dedi.


TFF 1. Lig 25. hafta açılış maçında, Fatih Karagümrük Ankara'da Osmanlıspor'a konuk oldu. Maçın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısına katılan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, " İdlib'te şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Oyunun ilk 15 dakikasında bir gol pozisyonumuz vardı ama atamadık. Maç iki yarıda da ortada geçti. Gol yemeden önce yüzde 100'lük bir pozisyon kaçırdık. Atamadık, dönen top gol oldu. Beraberlikle dönüyoruz. Bizim için iyi olmadı. Buradan galip gelip daha iyi yerlere gidebilirdik. Üzgünüz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Benzine 34 kuruş, motorine ise 31 kuruş indirim geldi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, İdlib'deki saldırı nedeniyle taziye mesajı Son dakika: Rusya, İdlib'de tansiyonun düşürülmesi konusunda Türkiye ile anlaştıklarını duyurdu Konyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?
14:20 Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi
13:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 16:45:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atılay Canel: "Beraberlik bizim için iyi olmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]