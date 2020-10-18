Atılay Canel: "Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk" - Son Dakika

Atılay Canel: "Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk"

18.10.2020 18:49

- Atılay Canel: "Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk" Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Bugün sahada 2 puan bıraktık" Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından karşılaşmanın hakemine tepki göstererek, "Bu hakemle maçın...

- Atılay Canel: "Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk"

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:

"Bugün sahada 2 puan bıraktık"

İSTANBUL - Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından karşılaşmanın hakemine tepki göstererek, "Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk. Bugün sahada 2 puan bıraktık" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmanın ilk dakikasından 97. dakikaya kadar tek yönlü bir yönetim olduğunu söyleyen Canel, "Biz bunun böyle olacağını biliyorduk. Geçen sene de 2 maçımız böyle olmuştu. VAR'daki hakemlerin de 2 penaltıyı veremeyeceğini kestiremedik. Kırmızı kart pozisyonundan önce elle oynama var. Bu pozisyonu es geçti ve devamında kırmızı kartı bize gösterdi. Yediğimiz golde de faulü bizim atmamız gerekirken rakip attı. Karagümrük nedense deneme tahtası gibi oldu. İlk yarıda 3 tane yüzde 100 net pozisyonumuz vardı. Maçın son bölümünde de boş kaleye atamadığımız net pozisyonumuz oldu" ifadelerini kullandı.

"Böyle olacağını biliyorduk"

Jimmy Durmaz'ın oyunda kalması durumunda maçın daha farklı olacağını ifade eden Canel, "Ancak bu pozisyondan önce rakibin elle oynaması vardı. Bunu görmediler" diyerek tepkisini yineledi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın "Rakibe 1 puan verdik" cümlesi hakkında da konuşan Canel, "Asıl biz bugün sahada 2 puan bıraktık" açıklamasında bulundu. Son olarak maçın hakemi hakkındaki düşüncelerini tekrar eden Canel, "Aynı hakem geçen sene de 2 maçımızı yönetmişti. Maçın böyle gideceğini biliyorduk" açıklamasını yaptı.

Atılay Canel: Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk
Atılay Canel: Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk
Atılay Canel: Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk
Atılay Canel: Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk

Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atılay Canel: 'Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk' - Son Dakika Spor

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