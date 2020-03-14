Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Atılay Canel: 'Bugün burada futbol adına cinayet işlendi' - Son Dakika Spor

Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi"

6 saat önce

- Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi" Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Altay maçı ile ilgili olarak mücadelede futbol adına cinayet işlendiğini söyleyerek, hakeme tepki gösterdi.

- Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Altay maçı ile ilgili olarak mücadelede futbol adına cinayet işlendiğini söyleyerek, hakeme tepki gösterdi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Canel, maçın hakeminin kendi takımlarının önünü kestiğini vurgulayarak, "Seyircisiz oynamanın verdiği zorluk vardı. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Burada bence söylenecek fazla bir söz yok. Bana göre futbol adına cinayet işlendi. 6 dakika uzatıldı maç ne manası vardı anlamadım. Her şey tüm taktir hakları rakipten yana kullanıldı. Hakem bizle ilgili en ufak şeyde önümüzü kesti" şeklinde konuştu.

Atılay Canel: Bugün burada futbol adına cinayet işlendi

Fatih Karagümrük, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:54 Kaynak: İHA
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