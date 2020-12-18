Atılay Canel: "Galibiyeti sonuna kadar hak ettik" - Son Dakika

Atılay Canel: "Galibiyeti sonuna kadar hak ettik"

18.12.2020 22:13

- Atılay Canel: "Galibiyeti sonuna kadar hak ettik" Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Bizim için iyi bir netice oldu" Galatasaray karşısında 90+11.

- Atılay Canel: "Galibiyeti sonuna kadar hak ettik"

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:

"Bizim için iyi bir netice oldu"

İSTANBUL - Galatasaray karşısında 90+11. dakikada gelen golle 2-1 kazanan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından kendileri adına iyi bir sonuç olduğunu ifade ederek, "Galibiyeti sonuna kadar hak ettik" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı Ndao ve Mevlüt'ün golleriyle 2-1 mağlup eden Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Oyunun bu şekilde ilerleyeceğini öngördüklerini söyleyen Canel, "Oyunun böyle olacağını daha önce biliyorduk. İlk yarı boyunca iyi oynadık. İkinci yarının ilk dakikasında golü bulunca istediğimizin fazlasını yaptık. Bu galibiyeti Karagümrük ailesine, camiasına hediye ediyorum, futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. İyi bir netice oldu bizim için. Başından sonuna kadar galibiyeti hak ettik" dedi. Bu maça 7 eksikle çıktıklarını da hatırlatan Canel, "Bu maça 2 kırmızı kart ve 5 sakat oyuncuyla başladık. Burada forma giyen bütün arkadaşlarımız ellerinden gelenin fazlasını verirler dedik ve yaptılar. Mevlüt bundan sonra daha da fazla gol atar diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. Canel ayrıca penaltı ve Roco'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonlara uzak kaldıklarını, tekrar seyredip o zaman yorum yapabileceklerini açıkladı.

Atılay Canel: Galibiyeti sonuna kadar hak ettik
Atılay Canel: Galibiyeti sonuna kadar hak ettik
Atılay Canel: Galibiyeti sonuna kadar hak ettik
Atılay Canel: Galibiyeti sonuna kadar hak ettik

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Karagümrük, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atılay Canel: 'Galibiyeti sonuna kadar hak ettik' - Son Dakika Spor


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