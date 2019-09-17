Son Dakika Haberleri: Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"
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Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"

1 saat önce

- Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"ANKARA - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti" dedi.

- Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti" dedi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyunun başında ilk 10 dakika içerisinde 2 tane net yüzde yüz gol kaçırdık. Daha sonrasında oyun dengelendi. Geçen sezon play-off oynayan bir takıma karşı oynadık. Oyun ortada devam etti. İkinci yarıda da oyun kontrolü hem onlarda hem bizde oldu ve maç berabere bitti. Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti" şeklinde konuştu.

Atılay Canel: Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
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