Atılay Canel: "İlk maçı kazanmak güzeldi" - Son Dakika

Atılay Canel: "İlk maçı kazanmak güzeldi"

Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu.

Atılay Canel:

Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu. Lige galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyleyen Canel, orta sahaya takviye yapacaklarını da söyledi.

Süper Lig'e 36 yıl aradan sonra dönen ve ilk lig maçında Yeni Malatyaspor'u Zukanovic, Sobiech ve Sabo'nun golleriyle 3-0 mağlup eden Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Canel, "İnşallah sakatlıksız ve sağlıklı bir lig olur. Biz buraya renk katmaya geldik. İlk maçı kazanmak güzeldi. Hedefimiz bu ligde tutunup bir daha Süper Lig'e çıkmayı beklememek. Seneye de Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefliyoruz. Bu maçta eksiklerimiz vardı, bu eksikleri de iyi bir şekilde analiz ederek dersimize çalışacağız ve önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız" dedi.

Yeni transferlerin iyi bir performans sergilediğini ve istekli futbol ortaya koyduklarını da söyleyen Canel, Karagümrük'te transferin bitmediğini ve orta sahaya takviye yaparak bu bölgeyi güçlendirmek istediklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sabo ayakkabı, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atılay Canel: 'İlk maçı kazanmak güzeldi' - Son Dakika Spor

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