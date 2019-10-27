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Son Dakika Spor Atılay Canel: 'İstediğimiz puanı aldık'

Atılay Canel: "İstediğimiz puanı aldık"

36 dakika önce

- Atılay Canel: "İstediğimiz puanı aldık"ADANA - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "İstediğimiz puanı aldık, buradan iyi bir şekilde gidiyoruz" dedi.

- Atılay Canel: "İstediğimiz puanı aldık"

ADANA - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "İstediğimiz puanı aldık, buradan iyi bir şekilde gidiyoruz" dedi.

Canel, ligin 9. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buraya puan veya puanlar almaya geldik. İstediğimiz puanı da aldık. Oyunu istediğimiz şekilde götürdük. Kaçırdığımız pozisyonlarda golü yapabilseydik puanı almış gitmiştik. İstediğimizi aldık. Buradan iyi bir şekilde gidiyoruz. Bizim için her maç final maçı. Bundan sonraki maçların daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Atılay Canel: İstediğimiz puanı aldık

Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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