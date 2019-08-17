Atılay Canel: "İyi bir başlangıç yaptık"
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Bursaspor'u taraftarı önünde 3-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'e 3 puanla başlayan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, maçın ardından konuştu.
Bursaspor Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:57 Kaynak: İHA
'u taraftarı önünde 3-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'e 3 puanla başlayan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, maçın ardından konuştu. Canel lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor'la karşı karşıya gelen Karagümrük, rakibini Darri ve Emeghara (2)'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Elde edilen galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Atılay Canel, galibiyeti değerlendirdi. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Canel, "Sezon başından beri bu maçlar için hazırlandık, sezonu da erken açtık. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Bana göre ilk yarı en az 3-0 olması lazımdı. Rakip 10 kişi kalınca sıkıntı yaşıyoruz, bunu geçen sene de yaşadık" dedi.
Canel ayrıca 90 dakika boyunca takımı destekleyen Karagümrük taraftarının da İstanbul
'un en ateşli taraftarları olduğunu ifade etti. - İSTANBUL
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