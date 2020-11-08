Atılay Canel, "Oyun istediğimiz gibi giderken karambolde golü yedik"
08.11.2020 16:30
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel "Oyuncu değişikliği istememize rağmen oyuncuyu bir türlü değiştiremedik" dedi.
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel "Oyuncu değişikliği istememize rağmen oyuncuyu bir türlü değiştiremedik" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel şunları söyledi: "Biz buraya gelirken puan veya puanlar almaya gelmiştik. Bu saha bizim için uğurlu bir sahaydı. 1. Lig'ten Süper Lig'e çıktığımız bir sahaydı. Oyunu istediğimiz gibi kontrol altına aldık. Son 5 dakikaya kadar da oyunu istediğimiz kadar tuttuk ama son beş dakikada oyuncu değişikliği istememize rağmen oyuncuyu bir türlü değiştiremedik ve o sırada da o karambolde golü yedik. Onlara verilen penaltı gibi bizim gördüğümüz kadarıyla Enzo'nun düşürülüşü bize göre penaltıydı ama ne hikmetse verilmedi. Bir puan ile Karagümrük'e dönüyoruz." - ANKARA
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