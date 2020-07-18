Atılay Canel: "Play-off oynayarak Süper Lig'e çıkacağız"
- Atılay Canel: "Play-off oynayarak Süper Lig'e çıkacağız" Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, sezon başından beri hedefleri olan Süper Lig'e Play-Off oynayarak çıkacaklarını söyledi.
- Atılay Canel: "Play-off oynayarak Süper Lig'e çıkacağız"
İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, sezon başından beri hedefleri olan Süper Lig'e Play-Off oynayarak çıkacaklarını söyledi.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Sezon başından beri söylediğimiz gibi Süper Lig hedefimizdi. Bazı aksilikler oldu ancak play-off oynayarak Süper Lig'e çıkacağız. Hatayspor ve Erzurumspor'u kutluyoruz. Karagümrük, İstanbul'un semt takımıdır. İnşallah önümüzdeki sezon hedefimiz Süper Lig'de oynamak. Play-off maçalarına iyi hazırlanacağız. Biz bu sene çok zahmetler çektik. 1983'ten beri burada çalışıyorum, bu sene gördüklerimi hiç görmedim. Bu sene bizi ince ince doğradılar. Bizim büyük ihtimalle Süper Lig'de olmamız lazımdı ama bunu Play-Off'ta başaracağız" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:33 Kaynak: İHA
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