Atılay Canel: 'Yarın Süper Lig'de olacağız' dedik ve dediğimizi yaptık
Atılay Canel: 'Yarın Süper Lig'de olacağız' dedik ve dediğimizi yaptık TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor'a karşı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 7-6 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.
Atılay Canel: 'Yarın Süper Lig'de olacağız' dedik ve dediğimizi yaptık
TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor'a karşı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 7-6 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.
Bu sezon Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Atılay Canel, "Şampiyonluğu Karagümrük halkına, taraftarlarına hediye ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda Süper Lig'de iyi neticeler alırız. Bu şampiyonlukta emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Bu ekibi bir araya getiren Süleyman Hurma'ya teşekkür ediyorum. Bu futbolcuları bulup getiren herkese teşekkür ederim. Futbolcularımız iyi bir şekilde yüreklerini ortaya koyarak 34 hafta boyunca mücadele ettiler. Play-Off'larda da gayet başarılıydık. Hakkımız olanı aldık. Geçen sene de söylediğimiz gibi; 'Dün 2'nci Lig'deydik, bugün 1'inci Lig yarın Süper Lig'de olacağız' dedik ve dediğimizi yaptık. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılı olup Karagümrük takımını Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu. Biz hedeflerimize tek tek ulaştık. Geçen sene aynı takıma takviye yaparak kupa kaldırdık, bu sene de ikinci kupayı kaldırdık. Herkese teşekkürler" dedi.
Diğer taraftan, Adana Demirspor'dan basın toplantısına katılım olmadı.
- Ankara
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 02:59
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Atılay Canel: 'Yarın Süper Lig'de olacağız' dedik ve dediğimizi yaptık - Son Dakika Spor
Son Dakika Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı