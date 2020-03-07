Atılay Canel: "Yenilmezlik serimiz devam etti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Atılay Canel: 'Yenilmezlik serimiz devam etti' - Son Dakika Spor

Atılay Canel: "Yenilmezlik serimiz devam etti"

6 saat önce

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada üst üste sekizinci maçlarından da yenilgi yüzü görmeden ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Atılay Canel:

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada üst üste sekizinci maçlarından da yenilgi yüzü görmeden ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.


TFF 1. Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seyircilere güzel bir maç seyrettirdiklerini ifade eden Canel, "Kaliteli bir mücadele oldu. 10. dakikada golü bulunca ikinci pozisyonumuzda gol olsaydı oyunun şekli çok farklı olurdu. İkinci yarının başında yediğimiz gol ve mağlup duruma düşmemiz takım üzerine etki yaptı. Futbolcu arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. Yüreklerini ortaya koydular. Yenilmezlik serimiz de devam etti" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:05 Kaynak: İHA
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