Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı - Son Dakika

Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı

07.10.2020 16:45

Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı Atılım Üniversitesi Rektörü Uçtuğ: "Bu seneye 'hibrit' eğitimle başlayarak uzaktan eğitimi tercih etmedik" Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı

Atılım Üniversitesi Rektörü Uçtuğ: "Bu seneye 'hibrit' eğitimle başlayarak uzaktan eğitimi tercih etmedik"

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Uçtuğ:

"Bir yükseköğretim kurumuna, 'üniversite' demek için o üniversitede mutlaka araştırma yapılıyor olması, bilgi üretiliyor olması lazım"

ANKARA - Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Uçtuğ, "Bu seneye 'hibrit' eğitimle başlayarak uzaktan eğitimi tercih etmedik" dedi.

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Uçtuğ, "2020-2021 Akademik Yılı Açılış" töreni öncesinde yaptığı açıklamada, olağanüstü bir zamanda gerçekleştirilen Akademik Yıl Açılış törenini pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "8-9 aydır hayatımızda hiç düşünmediğimiz, hayal bile edemediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Gerçek bir felaket senaryosu oldu. Ama yine de, 'hayat bir noktada normal akışında ilerlemek zorunda' diye düşünüyoruz. Bakarsanız dünyanın birçok ülkesinde bu şekilde, tabi ki bir takım önlemler alınıyor ancak hayat bir bakıma durdurulamıyor. Biz de geleneksel açılış törenimizi az katılımla mümkün mertebe önlemlerimizi alarak gerçekleştirmek istedik" ifadelerini kullandı.

"Bu seneye 'hibrit' eğitimle başlayarak uzaktan eğitimi tercih etmedik"

Atılım Üniversitesinin bu yıl "hibrit" eğitimi tercih ettiğini anlatan Uçtuğ, eğitimin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Biz bu seneye 'hibrit' eğitimle başlayarak uzaktan eğitimi tercih etmedik. Geçtiğimiz bahar döneminde tüm derslerimizi canlı olarak bir program aracılığıyla vermiştik ama çok başarılı olmadı. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı okula geri gelmek istediler. Sınavlar sorun oluşturdu. Bu nedenle bu sene 'hibrit' eğitim yöntemini tercih ettik. Bazı derslerimizi yine uzaktan veriyor, bazı derslerimizi tümüyle örgün veriyoruz. Çoğu dersimiz ise 'hibrit' dediğimiz; öğrencilerimiz bir hafta okula gelecekler bir hafta ise bizim kayda aldığımız dersleri evlerinden izleyebilecekler. Bu doğrultuda da tüm sınıflarımızı kamera ve mikrofon sistemiyle donattık. Hocalar, o hafta gelen öğrencilerle ders yaparlarken, dersler kayıt altına alınacak."

"Bir yükseköğretim kurumuna, 'üniversite' demek için o üniversitede mutlaka araştırma yapılıyor olması, bilgi üretiliyor olması lazım"

Akademik yayın konusunda Atılım Üniversitesinin bilime katkılarına da değerlendiren Uçtuğ, "Atılım Üniversitesi bu konuya çok önem veren bir üniversite. Zaten bir yükseköğretim kurumuna, 'üniversite' demek için o üniversitede mutlaka araştırma yapılıyor olması, bilgi üretiliyor olması lazım. Sadece ders verilen bir yükseköğretim kurumuna, 'üniversite' diyemezsiniz. Bu nedenle Atılım Üniversitesi de, araştırmaya ve bilgi üretimine çok değer veriyor, çok kıymet veriyor, öğretim üyelerini önemsiyor, bu yönde motive ediyor ve destekliyor. Bizim araştırma yapan, yayın yapan, atıf alan öğretim üyelerimize sağladığımız çok farklı olanaklar, destek mekanizmaları ve ödül mekanizmaları var. Her yıl bilim üreten, çok sayıda yayın yapan öğretim üyelerimizi de bu açılış töreninde ödüllendiriyoruz. Bugün de o ödüllerimizi takdim edeceğiz" diye konuştu.

"Çalışanlarınız için güzel bir ortam oluşturduğunuz zaman, sizinle uzun zaman kalmak istiyorlar"

Ayrıca, daha sonra yapılacak bir törenle kurumlarında 10 ve 20. Yıllarını dolduran personellere ödüller vereceklerini bildiren Uçtuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarınız için güzel bir ortam oluşturduğunuz zaman, sizinle uzun zaman kalmak istiyorlar, siz de onlardan memnun olduğunuzda onların kalmalarını arzu ediyorsunuz. Bu da kurumun bu kişilere, bir ödülü bugün. Bizimle 10 yıldır, 20 yıldır çalışan personelimize ödüllerini vereceğiz. Normal şartlarda tek törende yapardık bunları ama pandemi koşullarından dolayı ve salonda daha az kişinin bulunması noktasından hareketle töreni ikiye bölmek zorunda kaldık. İkinci oturumda da bu arkadaşlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Kurumsallık açısından bence bu çok önemli, Türkiye'de belki de vakıf üniversitelerinde maalesef bu değişim, dönüşüm çok fazla yaşanıyor. Aslında sadece üniversitelerde değil, bu özel sektörde de çok yaşanan bir olay. Keşke personel uzun yıllar aynı kurumda çalışsa, karşılıklı bir bağlılık, aidiyet oluşsa bence çok güzel bir şey."

Yeni akademik yılın kurumlar ve öğrenciler için başarılı geçmesini temenni eden Uçtuğ, "Eminim bütün dünyanın ortak temennisi; bu içinde yaşadığımız olağanüstü koşulların, benim tabirimle, 'hayatımıza açtığımız parantez'in bir an önce sona ermesi, kapanması ve tekrar her noktada, her alanda normal yaşantımıza geri dönmemiz" dedi.

Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı
Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı
Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı
Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı
Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı
Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı
Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı
Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atılım Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı - Son Dakika

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