Atılım Üniversitesi 'Fikrinle İz Bırak' yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdi - Son Dakika

Atılım Üniversitesi 'Fikrinle İz Bırak' yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdi

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ: "Üniversitenin görevi sadece bilgi üretmek ve aktarmak değil, bu üretilen bilgiyi bir de işlevsel hale getirmek"

"Fikrinle İz Bırak hem üçüncü nesil üniversitenin misyonuna uygun bir girişim hem de TÜGİAD'ın misyonuna uygun bir girişim oldu. Güzel bir ortaklık ortaya çıktı"

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz:

Süreç oldukça yoğun geçti. Bu yarışmayla ilgili bir yıldır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

"Bu yarışmanın ülkemizdeki girişimcilik ekosistemine oldukça önemli katkılar sağladığını düşünüyorum"

Üniversitenin de bu işin içinde yer alması çok önemli. Ödüllendirmenin dışında girişimci adaylarımız çeşitli eğitimlere tabii tutuldular"

TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım:

"Aralık ayında start verdik ve Mart ayında pandemi döneminin başlamasıyla bizim 150 başvuru içerisinden 16 başvuruya indirdiğimiz, elediğimiz arkadaşlarımızla son bir görüşme yapıp; onların projelerini dinleyip, kendi içerimizde değerlendirdik"

"5 finalistimiz var. Onların heyecanı bize de yansıdı"

ANKARA - Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD iş birliğiyle düzenlenen 'Fikrinle İz Bırak' yarışması ile yenilikçi, teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci gençler ödüllendirildi.

Atılım Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde düzenlenen 'Fikrinle İz Bırak' yarışması ödül töreni, Atılım Üniversitesi ve Türkiye Genç İşadamları Derneği ortaklığıyla gerçekleştirildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını öncesi belirlenen yarışma takvimine göre başvurular online bir şekilde 11 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 'Fikrinle İz Bırak Yarışması' ile yenilikçi, teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci adayları ödüllendirme yoluyla teşvik etme ve yarışmaya katılan fikirleri destekleyerek, iş fikirlerinin ticari değere dönüştürülmesi sürecinde; eğitim, mentörlük ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlandı.

Başvuruda bulunulan fikirlerin, 15 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan ön jüri değerlendirmesi sonucunda, elemeden geçen iş fikri sahipleri, kendilerine iletilen eğitim takvimi kapsamında eğitimlerini aldı.

Takip eden süreçte proje sunumlarını gerçekleştiren ve son değerlendirme jürisinin değerlendirilmesinden geçen fikirler ödüle layık görüldü. Daha önce belirlenen takvimde, 11 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ödül töreni, pandemi koşulları göz önüne alınarak 12 Eylül tarihine ertelendi.

"Fikrinle İz Bırak hem üçüncü nesil üniversitenin misyonuna uygun bir girişim hem de TÜGİAD'ın misyonuna uygun bir girişim oldu"

Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreninde karşılama konuşmalarını gerçekleştiren Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, "Üniversitelerin tarihi yaklaşık bin yıllık. Bu bin yıl içerisinde de 3 evreden söz ediliyor. İlk başlarda sadece eğitim veren üniversiteler daha sonra sadece eğitimle sınırlı kalmayıp; araştırma yapan, bilgi üreten üniversiteler. Bu durum neredeyse son asra kadar bu şekilde devam etti. 21'inci yüzyılda ise üçüncü dönem üniversiteden söz ediliyor. Üniversitenin görevi sadece bilgi üretmek ve aktarmak değil, bu üretilen bilgiyi bir de işlevsel hale getirmek. Üniversiteler girişimcileri destekliyor. Ülkemizde de bu bilinç, üniversitelerimizde yer almaya başladı. Sistemin içerisinde ürüne dönüşen ekosistemin içerisinde üniversite de etkin bir şekilde yer almak durumunda. Atılım Üniversitesi de bunun bilincinde olan bir üniversite" dedi.

Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Üçtuğ, katılımcıların gösterdiği medeni cesaretten ötürü özel bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Üçtuğ, "Fikrinle İz Bırak hem üçüncü nesil üniversitenin misyonuna uygun bir girişim hem de TÜGİAD'ın misyonuna uygun bir girişim oldu. Güzel bir ortaklık ortaya çıktı. Ben her şeyin ötesinde en büyük teşekkürü yarışmacılara ve katılımcılara etmek istiyorum. Bugün onların, genç arkadaşlarımızın günü. Onlar bir çaba içerisine girdiler, fikirler ürettiler, çalıştılar, sundular ama en azından kendileri için ve ülkemiz için bir şeyleri değiştirebilmek için çaba sarf ettiler" ifadelerine yer verdi.

"Üniversitenin de bu işin içinde yer alması çok önemli"

Ödül törenine ev sahipliği yapan Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, pandemi dönemine denk gelen yarışmanın sürecinden bahsetti. Eryılmaz, "Süreç oldukça yoğun geçti. Bu yarışmayla ilgili bir yıldır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yarışma kapsamında Türkiye genelinde oldukça fazla başvuru aldık. Çeşitli süreçleri sisteme dahil ederek, elemeler oldu. Ödül törenimizi pandemi sürecinin el verdiği şekilde yapacağız. Üniversitemiz yarışmaya çok katkı verdi fakat bunun yanında TÜGİAD Ankara Şubesi'nin de yoğun katkıları oldu. Bu yarışmanın ülkemizdeki girişimcilik ekosistemine oldukça önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Üniversitenin de bu işin içinde yer alması çok önemli. Ödüllendirmenin dışında girişimci adaylarımız çeşitli eğitimlere tabii tutuldular. Bu açıdan yarışmamızın Türkiye'ye önemli katkılar verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Eryılmaz, yarışmanın her sene yapılarak geleneksel hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Biz devamını getirmek istiyoruz. Üniversite olarak, üniversite bünyesinde sadece lisans öğrencilerine açık olan bir yarışma da var. Hem bu yarışmayı hem de Fikrinle İz Bırak yarışmasını sürdürüyor olacağız" şeklinde konuştu.

"5 finalistimiz var. Onların heyecanı bize de yansıdı"

Ödül töreninde konuşan ve aynı zamanda jüri üyeliğini de üstlenen TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, "Pandemi döneminde tüm önlemler alındı, organizasyon için. İlk iş fikri yarışmamız olan 'Fikrinle İz Bırak' yarışmamızın temellerini aslında bir yıl önce attık. Aralık ayında start verdik ve Mart ayında pandemi döneminin başlamasıyla bizim 150 başvuru içerisinden 16 başvuruya indirdiğimiz, elediğimiz arkadaşlarımızla son bir görüşme yapıp; onların projelerini dinleyip, kendi içerimizde değerlendirdik. Pandemi sürecini de boş geçirmeyerek sanal ortamda toplantı yaparak hem yarışmacı arkadaşlarımızı hem de jüri üyelerimizi bilgilendirerek final gününe geldik. 5 finalistimiz var. Onların heyecanı bize de yansıdı. Umarım çok güzel bir organizasyonun ilkini gerçekleştirmiş oluruz. Bundan sonraki dönemlerde ikincisi, üçüncüsü ve daha fazlası; her yıl geleneksel hale getirmek için isteğimiz ve arzumuz tam" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan 150 kadar fikri en ince ayrıntısına kadar incelediklerini aktaran Yıldırım, çok dikkatini çeken projelerin de ilk beşin içinde yer aldığına değindi. Yıldırım, "Amacımız, yarışmayı geleneksel hale getirmek. Bunu da her sene bir öncekinden daha kapsamlı hale getirmek. Burada iş fikrine verdiğimiz değer bizim Türkiye için katma değeri yüksek bir yatırım olacağı için çok değerli. Fikir boşa giderse yapılan iş boşa gitmiş olur" diye konuştu.

Bireysel veya ekip olarak başvuruda bulunabilen adaylar yalnızca bir iş fikriyle yarışmaya katıldı. Yarışmada başarı elde eden fikirler için; birinciye 50 bin Türk lirası, ikinciye 30 bin Türk lirası, üçüncüye ise 20 bin Türk lirası para ödülü verildi. Para ödülünün yanı sıra adaylara; AR-GE desteği, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Eğitimi, mentör desteği sağlanırken, kapanış davetine katılım hakkı ve yatırımcılarla görüşme hakkı da tanındı.

Yarışmanın jüri üyeliğini ise alanlarında uzman; Girişim Türk Melek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Altunbay, Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yöneticisi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar, Atılım Üniversitesi Argeda-TTO Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim, Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, ARGEDOR Bilgi Teknolojileri CEO'su Güven Fidan, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gürsoy, Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji A.Ş. - Founder ve CEO'su Kaan Kayabalı, Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen, TÜGİAD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Av. Beril Pınar Tandoğan, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Yücelen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen ve TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Atılım Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Zaim tarafından yapıldı.

Yarışmada birincilik ödülüne layık görülen ekibe; Elif Kübra Çontar, Beyza Çontar ve Adem Günesen ödüllerini, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ve TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Nilüfer Çevikel takdim etti.

Yarışmada ilk beşe giren fikir sahipleri/ekipleri şu şekilde sıralandı:

Birincilik ödülü; Elif Kübra Çontar, Beyza Çontar ve Adem Günesen,

İkincilik ödülü; Barış Sezer, Berkcan Ünlü, Zeynep Goral ve Z. Burak Erkoç,

Üçüncülük ödülü; Arda Özgenel, Halil Burak Yılmaz ve Doğancan Yarka,

Dördüncülük ödülü; Yaşar Daysal ve Fikret Sefa Çakır,

Beşincilik ödülü; Berkant Erol, Görkem Karagöz ve Emre Elagöz.