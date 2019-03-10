Atılım Üniversitesi'nde Kadın Mühendis ve Mimar Adayları Konuşuldu

–ATILIM Üniversitesi ile Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) ortaklığında kadın üniversitelilere mühendis ve mimarlık mesleğine ilişkin bilgiler verildi.

–ATILIM Üniversitesi ile Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) ortaklığında kadın üniversitelilere mühendis ve mimarlık mesleğine ilişkin bilgiler verildi.







Atılım Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Türkiye'nin Mühendis Mimar Kadınları' başlıklı söyleşide kadın öğrencilere mühendis ve mimar meslekleri tanıtıldı. MÜKAD Başkanı Esma Sarıaslan Divrikli, derneklerinin işleyişine ilişkin bilgiler vererek genç mühendis ve mimar adayı kadınlara yardımcı olmanın temel hedefleri arasında olduğunu söyledi. Mühendis ve mimar adaylarının çeşitli firmalarda ve sanayide staj imkanı yakalamalarını sağladıklarını belirten Divrikli, "Bütün gelirlerimizi eğitim alanında kullanıyoruz. Eğitime destek veriyoruz. Başarılı öğrencilerimizi burs fonumuzla destekliyoruz. Bütün mühendis ve mimar kadınları bir arada toplayarak büyük bir ağ oluşturuyoruz. Hem teknik hem profesyonel anlamda kadınlar birbirlerini desteklesinler istiyoruz" dedi.







'ÜNİVERSİTE VE SANAYİ ARASINDA KÖPRÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'







MÜDAK olarak öncelikle üniversitelerde yapılanmaya çalıştıklarını kaydeden MÜKAD Başkanı Divrikli, şunları söyledi:







"Bazı mühendislik dalları daha çok erkeklerin egemenliğinde çalışılıyor. Oranlar kadınların aleyhine durumdadır. Bir yerde sayısal eşitliği sağlayamazsanız, olan ve olması muhtemel olan eşitsizlikler ve haksızlıklar vardır. Biz öncelikle bunu giderebilmek için sayısal eşitliği sağlıyoruz. Genç kızlarımıza 'mühendis olabilirsiniz ve başarılı olabilirsiniz' diyoruz. Onları yüreklendirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda üniversite ve sanayi arasında köprü olmaya çalışıyoruz."







'MÜHENDİSLİK MESLEĞİ TOPLUMUN REFAHINI ARTTIRIYOR'







Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Elif Aydın ise, mühendislik mesleğinintoplumun refahını arttıran insanların daha konforlu yaşamasını sağlayan, yapıcı ve yaratıcı bir meslek olduğunu söyledi. Mühendislik mesleğinin bir cinsiyeti olmadığını ifade eden Aydın, "Erkekler nasıl başarılı olup yapabiliyorsa, aynı şekilde kadınlar da bu mesleği başarılı bir şekilde icra edebilir. Çocukluktan itibaren yerleşen bir algı söz konusudur. Matematik zekası ve yaratıcılık yeteneği cinsiyete bağlı değildir.Erkek çocukları pozitif bilimlere yatkındır, kız çocukları ise sosyal bilimlere yatkındır algısı kızların tercihlerini etkiliyor. Mühendislik veya pozitif bilimlere yönlenmesinde bir engel teşkil ediyor. Mühendislikte yüzde 20-25 civarında öğrenci olmasına rağmen iş piyasasına girdikleri zaman bu oran düşmektedir" diye konuştu.







'ÇALIŞAN KADIN MÜHENDİS SAYISI DAHA DA ARTACAK'







Kayıtlı kadın mühendislerin iş piyasasındaki oranın yüzde 20 olduğunu kaydeden Aydın, bazı mühendislik dallarında ise yüzde 10-10,5 gibi oranlara düştüğünü belirterek, şöyle dedi:







"Yüzde 10, çok düşük bir oran olmasına rağmen son 5 yıl içinde bu değerlere ulaşmıştır.Son yıllarda mühendislikteki kadın öğrenci sayısı artmaktadır. Buna bağlı olarak çalışankadın mühendis sayısı da artacaktır. Aile ile ilgili sorumluluklar iş dünyasındaki kadın sayısını etkilemektedir.Çocuk büyütme, evle ilgili sorumluluklar tek başına kadına yüklenmemeli. Ailelerin ve eşlerin bu konularda destek olmaları gerekmektedir. Gerekli destekler verilirse, iş piyasasındaki kadın sayısının her alanda çok daha artacağını düşünüyorum." - Ankara

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