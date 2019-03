Atılım Üniversitesi'nde Pilot Adayları Yetişiyor

TÜRKİYE'de vakıf üniversiteleri arasında kendi uçuş okuluna ve kendi uçağına sahip ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Atılım Üniversitesi'nde pilot adayları yetişiyor.

TÜRKİYE'de vakıf üniversiteleri arasında kendi uçuş okuluna ve kendi uçağına sahip ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Atılım Üniversitesi'nde pilot adayları yetişiyor.



Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında kendi uçuş okuluna ve kendi uçağına sahip ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Atılım Üniversitesi'nde, ilk öğrenci alımı 2015 yılında yapıldı. 2017 yılında kendi uçağını alan üniversitede halen 89 pilotaj öğrenci bulunuyor. Öğrenciler üniversitenin Esenboğa havaalanında bulunan hangarında uzman eğitimciler tarafından uçuş eğitimi alıyor. Toplam 4 uçakta eğitim gören öğrenciler mezun olup uçuş eğitimlerini de tamamladıktan sonra mesleğe hazır hale geliyor.



Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü'nde eğitimlerin iki aşamadan oluştuğunu söyleyen Atılım Üniversitesi Uçuş Okulu Sorumlu Müdürü Giray Hürgezen, "Sivil hava yolu pilot eğitimlerini özel uçuş okulları veriyordu. Üniversiteler genellikle bunun teorik eğitim kısmında kaldılar. Pratik eğitimlerini ve uçuş bölümünü de dışarıdan uçuş okulundan hizmet olarak satın aldılar. Bu noktada Atılım Üniversitesi ilk defa kendi uçağına ve uçuş okuluna sahip olarak bu işi tamamen başlangıçtan sona kadar kendisi yapar hale gelen ilk vakıf üniversitedir" dedi.



"UÇUŞ OKULLARININ YILLIK ÜRETİMİNİ ARTTIRMA ÖNGÖRÜLÜYOR"



Yetişmiş personel, uçak ve teçhizat olarak havacılığın büyüme hızının son 5 yılda dünyada 6 iken, Türkiye'de yüzde 15-16 civarında olduğunu belirten Hürgezen, şunları söyledi:



"Özellikle ulusal bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın projeksiyonu kapsamında önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl ortalama bin pilot ihtiyacı var. Şu anda Türkiye'nin uçuş okullarının kapasitesi maksimum yılda 600 pilot yetiştirmek üzerinedir. Bunun dışındaki fark devlet uçucularından ya da yabancı pilotlardan karşılanıyor. Bu kapasitenin arttırılması ile ilgili sektörün ve Sivil Havacılıkotoritemizin ortak çalışmaları söz konusudur. Bu konuda çeşitli iyileştirmeler yapılarak, uçuş okullarının yıllık üretimini arttırma öngörülüyor. Özellikle vakıf üniversiteleri ÖSYM kanalıyla pilotaj bölümüne öğrenci aldığımız için bu sayılarla pek oynama şansımız olmuyor. Atılım Üniversitesi'nin yıllık 30 kontenjanı var. 4 yıllık lisans eğitimi kapsamında hava yollarına pilot yetiştiriyoruz."



"HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA UÇAĞI UÇURABİLECEK BİLGİ VE KABİLİYETE SAHİP OLUYORLAR"



Atılım Üniversitesi Uçuş Eğitimi Müdürü Vedat Aydın, uçuş okullarında entegre ve modüler olarak iki ayrı sınıfta eğitimlerin verildiğini söyledi. Uçuş eğitimini dört seneye yayarak, bu süre içerisinde hem akademik hem de uçuş eğitimlerinin tamamlandığını ifade eden Aydın, "Öncelikle öğrencilerimiz 45 saatlik bir uçuşun arkasından PPL (özel pilot lisansı) sahibi oluyorlar. Yeteri kadar tecrübe edinmiş öğrencilerimiz hem gece uçuş tecrübelerini yapmış oluyor, hem de bu uçuş safahatının sonunda ayar uçuşları için önce simülatör sonra uçakta tecrübe ediniyorlar. Her türlü hava koşulunda uçağı uçurabilecek bilgi ve kabiliyete sahip olan öğrencilerimiz en son pilot lisanlığı için eğitimlerini alıyorlar. 15 saatlik bir eğitim sürecinin sonunda en son safha olan çift motor uçuş eğitimine geçiyorlar. Burada da yaklaşık 13 saatlik bir eğitim aldıktan sonra öğrencilerimiz tip eğitimi dediğimiz farklı klasmanlardaki uçaklarda eğitim almak üzere farklı kuruluşlara yönlendiriliyor" dedi.



"SPORTİF UÇUCULAR İÇİN TÜRKİYE'DE İLK YETKİYİ ALAN ATILIM ÜNİVERSİTESİDİR"



Lisans eğitimi dışında dışarıdan da öğrenci aldıklarını kaydeden Aydın, şöyle dedi:



"Özel pilot lisansı ve ticari pilot lisansı için dışarıdan öğrenci kabul ettiğimiz gibi sportif uçucular için bu alanda da Türkiye'de ilk yetkiyi alan Atılım Üniversitesi'dir. Bu alanda da sportif havacılara hizmet vermek üzere eğitimlerimizi düzenliyoruz. Tecnam2008 ve Tecnam 2010 uçaklarında eğitimler veriyoruz. Okulumuzda 4 tane uçağımız var. Hedefimiz 7 tane uçakla eğitimlerimize devam etmektir."



"BURADAN HAVA YOLU PİLOTU DENEYİMİNDE ÇIKMIŞ OLUYORUZ"



Atılım Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Dilara Kurt da, "Pilot olmaya lisede karar verdim. Burada ilk önce bir üniversite öğrencisiyiz. Dört yıl içerisinde pilot oluyoruz. Üniversite kapsamında dört yıl içerisinde buradan hava yolu pilotu deneyiminde çıkmış oluyoruz. Bu çok ciddi zaman kazancı sağlıyor. Bu meslekte sağlık çok önemli. Ne kadar erken işe erken başlarsak o kadar iyi oluyor. Temel mühendislik eğitimimiz üzerine pilotaj eğitimi aldığımız için çok daha iyi anlayabiliyoruz" diye konuştu.



Atılım Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Eren Köse ise "Bu mesleğin bölümünü okursanız biraz daha vasıflı yetişiyorsunuz. Dışarıdan da eğitimi alınan bir meslek. Ancak 4 yıllık bölümü okumuş ve daha donanımlı oluyorsunuz. Mezun olduktan sonra eğitimlerimi tamamlayıp, mesleğimi icra edebileceğim" dedi. - Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri

Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar

Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat