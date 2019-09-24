Atılım üniversitesi'nde yeni akademik yıl başladı

ATILIM Üniversitesi'nde, 2019-2020 akademik yılı açılış töreni düzenlendi. Üniversite bünyesinde kurulan Tıp Fakültesi bu sene ilk öğrencileriyle öğrenime başladı.

Atılım Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı düzenlenen açılış töreniyle yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde bulunan Orhan Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, mütevelli heyet başkan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının müzik dinletisi ile devam etti.

"TIP FAKÜLTEMİZ İLK ÖĞRENCİLERİNİ KABUL ETTİ"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, son 4 yıldır yapılan Dünya Sıralaması'nda sürekli ilk bin üniversite içerisinde yer aldıklarını söyledi. Bu yıl üniversite olarak bir ilki yaşadıklarını kaydeden Prof. Dr. Üçtuğ, "2011 yılında başvurusunu yaptığımız ve bu başvurunun 2018 yılında YÖK tarafından kabul edilmesiyle kurulan Tıp Fakültesi bu sene ilk öğrencilerini kabul etti. 60 Türk ve 30'un üzerinde yabancı uyruklu öğrencimiz son derece modern laboratuvarlarla donattığımız Tıp Fakültemizde İngilizce eğitime başladılar. İki yıl önce kuruluşuna başladığımız Uçuş Okulu'muz Esenboğa'daki hangarı ve 4 uçağı ile pilotaj bölümümüzün öğrencilerinin bir kısmının uçuş eğitimlerini vermeye başladık. Bu konudaki hedefimiz önümüzdeki 2 yıl içerisinde, öğrencilerimizin tamamının uçuş eğitimlerini kendi uçuş okulumuz tarafından verilmesidir" dedi.

"HEDEFİMİZ DÜŞÜNEN VE SORGULAYAN BİR NESİL YETİŞTİREBİLMEK"

Üniversitenin temel hedefleri arasında yer alan uluslararasılaşma konusunda bu sene ciddi gelişmeler sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Üçtuğ, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ilk kez lisans programlarımıza kabul edilen Uluslararası öğrenci sayısı lisansüstü programlara kabul edilen öğrenci sayısını aşmış oldu. Dün itibariyle üniversitemize kayıt yaptıran Uluslararası öğrenci sayısı 164'tü, bu sayısının kayıt sonuna kadar 200'ü geçmesini bekliyoruz. İnanıyorum ki, genç kuşaklara yapılan siyasi yatırımlarda dünyanın diğer ülkelerindeki siyasiler tarafından taklit edilecek. Bir kez daha ülkemiz bu alanda öncülük yapmış olacak. Bizler ve gençlerimiz biliyoruz ki, dünya her türlü soruna rağmen daha yaşanabilir bir hale gelecektir. Bizler üniversite mensubu olarak bu kuşakları yarınlara hazırlamakla görevliyiz. Hedefimiz yerel değerlerini yitirmeden global dünyaya uyum sağlayabilen, öğrenen, düşünen ve sorgulayan bir nesil yetiştirebilmektir."

"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ KALMIŞ DEĞİLİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Ankara'da toplam 21 devlet ve vakıf üniversitesi, yaklaşık 400 bin üniversite öğrencisi ve 20 bin akademisyen bulunduğunu belirtti. Başkan Mansur Yavaş, "Bu rakamlar bize çok iyi bir potansiyelimiz olduğunu göstermektedir. Ancak, maalesef bugüne kadar bu potansiyelden yeterince faydalanmadığımız açıktır. Bunun sonucunda kaybeden Başkent Ankara, Ankara'da okuyan üniversite öğrencileri ve dolayısıyla Ankara'nın kendisi olmuştur. Bu şehirde kapılara köprülere harcanan paranın çok küçük bir kısmı bile üniversitelerle birlikte şehrin sorunlarını araştırmak ve çözüm üretmek için harcansaydı, bugün Ankara için çok daha büyük hizmetler yapılmış olurdu. Ancak hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Çünkü Ankara'daki üniversitelerin birikimine ve potansiyeline güveniyoruz. İşte bu genel görünümün ortasında, Atılım Üniversitesi'nin çok değerli bir noktada bulunduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"KENTİN SORUNLARINI DİLE GETİREN NADİR ÜNİVERSİTELERDEN BİRİSİ"

Atılım Üniversitesi'nin hukuka, Cumhuriyet'in değerlerine ve insan haklarına bağlılığıyla, her zaman bir duruş sergileyen üniversiteler arasında yer aldığını kaydeden Başkan Mansur Yavaş, "Kurulduğu günden beri Atılım Üniversitesi her zaman 'bilim ve fenden' taraf olmuştur. Bu nedenle emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Ankaralılar olarak, toplu taşım sistemi yeterince gelişmemiş, bisiklet yolları, yaya mekanları ve meydanları bulunmayan, iklim krizi karşısında zor durumda, kültürel ve doğal mirası hırpalanmış bir kette yaşıyoruz. Atılım Üniversitesi bu sorunlar yaşanırken, Ankara'daki üniversiteler arasında tarafsızlığını koruyarak kentin sorunlarını dile getiren nadir üniversitelerden biri olmuştur" dedi.

"BAŞKENT ANKARA'YI HAK ETTİĞİ KONUMA YÜKSELTEBİLİRİZ"

Üniversitelerin ürettikleri fikir, model ve yaklaşımların önünü açmak gerektiğini belirten Başkan Mansur Yavaş, şöyle dedi:

"Ulaşım, barınma, ders çalışma ortamları ve öğrencilerin giderleri konularında yapmamız gereken çok şey var. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunları gidermek için var gücümüzle çalışmaya başladık. Günümüzde yapay zekanın, veri biliminin, 4'üncü Sanayi Devrimi'nin konuşulduğu bir ortamda gençlerimizin hayallerini ve geleceklerini inşa etmelerine olanak sağlamamız gerekiyor. Bunun için de üniversitelerin kampüslerden çıkıp şehre açılması, şehrin de üniversiteleri kucaklaması gerekiyor. Ancak bu şekilde, Başkent Ankara'yı hak ettiği konuma yükseltebiliriz."

Tören, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Gönüllü tarafından, 'Grip ve Grip Aşısı-Doğrular ve Yanlışlar' başlıklı açılış dersi ile sona erdi.

- Ankara