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Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saygılıoğlu: "Özellikle ağır ve dökme eşya taşımacılığında çok... - Son Dakika

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saygılıoğlu: "Özellikle ağır ve dökme eşya taşımacılığında çok...

29.05.2021 11:53
Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saygılıoğlu:

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, "Türkiye'nin de ekonomisinin ekosistem veya alt yapı olarak lojistik sektörünün düzenlenmesine bağlı olduğunu belirterek, "Özellikle ağır ve dökme eşya taşımacılığında çok önemli olan ve...

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, "Türkiye'nin de ekonomisinin ekosistem veya alt yapı olarak lojistik sektörünün düzenlenmesine bağlı olduğunu belirterek, "Özellikle ağır ve dökme eşya taşımacılığında çok önemli olan ve bugüne kadar ihmal edilmiş demiryolu yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi lazım" dedi.

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Covid-19 salgınının dünyada tüm toplumları ve kesimleri kasıp kavuran ortamında, kamu kesiminin özellikle pandemi sonrası durumunu incelemek üzere düzenlediklerini söyleyerek "Pandemi Sonrasına Hazırlık: Kamunun Gözüyle Lojistik" konferansını değerlendirerek şunları söyledi:

"Türkiye'nin 180 milyar dolara ulaşan ve 2021 yılında 200 milyar doları aşması hedeflenen ihracatı var. Bu ihracatın neredeyse yarıya yakını Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Burada ilginç bir ayrıntı var. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın yaklaşık yarısı da daha önce Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan Avrupalı şirketlere ait. Yani Avrupa şirketleri Türkiye'de yatırım yapmışlar, ürünlerini yapıyorlar ve Avrupa'ya ihraç ediyorlar."

Türkiye'den günde 4 bin 600 tırın başka ülkelere çıktığını dile getiren Saygılıoğlu, "Bu tırlardan 2 bin 100'ü Avrupa'ya gidiyor. Bin 500 Irak'a gidiyor. kalanı da Orta Asya ülkelerine gidiyor.

Eldeki bilgilere göre; 2020 yılında sadece Habur Kapısı'ndan 476 bin tır, Kapıkuleden Avrupa'ya gitmek üzere 343 bin tır, Sarp'tan da 152 bin tır çıkmış. Bütün bunlar yapılırken, ihracat ve ithalat açısından baktığımızda, gümrükler 7 milyonun üzerinde beyanname düzenlemiş. Bunun 4,5 milyonu ihracat beyannamesi 2,6 milyonu ise ithalat beyannamesi. Yine tüm bu işlemler 151 gümrük kapısında 15 bin gümrük memuru ile yapılmış. Akıl almaz rakamlar" dedi.

"Küresel düzeyde lojistik sektörünün boyutu dünyada 6-10 trilyon dolar arasında. Türkiye'nin lojistik sektörü boyutu ise 500 milyar lira ile gayrisafi yurtiçi hasılamızın yüzde 10-12'sine ulaşıyor."

Türkiye'nin hizmet ihracatının 65 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Saygılıoğlu, "Turizm, yurtdışı inşaat, yurtdışına sağlanan sağlık, eğitim gibi hizmetler. Bunlar karşılığında gelir elde edilmesine hizmet ihracatı denir. deniyor ve bunun katma değerinin çok yüksek olduğunu bilmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gümrüklerin bütün söz konusu bu dış ticaretin içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu belirten Saygılıoğlu, "Gümrükler de bu anlamda önemli görevler üstlenmiş. BİLGE veya güneş sistemi adı altında 50 civarında modülü otomasyona sokmuşlar. Hemen her şey elektronik ortamda yürütülüyor ve önlerindeki yol haritaları var, bundan sonra da buna devam edileceği görünüyor" diye konuştu.

"Özellikle ağır ve dökme eşya taşımacılığında çok önemli olan ve bugüne kadar ihmal edilmiş demiryolu yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi lazım"

Toplantıdan çıkan sonuçları sıralayan Saygılıoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı lojistik planlama, düzenleme ve uygulamalar açısından pandemi sonrasına hazırlıklı. Günümüzde e-ticaret 4,2 trilyon dolar düzeyine ulaşmış durumda ve bu e-ticaret. Ticaret sanal. Temassız bir ticaret anlamına geliyor ama o ticaretin noktada temasının kesildiği yani gerçekle yüzleştiği görülüyor. Birincisi taşınırken ikincisi de gümrükten geçerken. Dolayısıyla gümrükler ve lojistik bu işin sanal da olsa gerçeklerle yüzleştiği konusu. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi günümüz dünyasının ve geleceğin vazgeçilmez gerçeği ve teknolojisi. Türkiye'nin de ekonomisinin ekosistemi veya altyapısı lojistik sektörünün düzenlenmesine bağlı. Burada iki şeyin altını çizmek istiyorum. Özellikle ağır ve dökme eşya taşımacılığında çok önemli olan ve bugüne kadar ihmal edilmiş olan bulunan demiryolu yatırımlarının çok hızla yapılması lazım. Lojistik merkezleri ve köyler de bu çerçevede doğru noktalarda ve doğru şekilde tasarlanmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saygılıoğlu: Özellikle ağır ve dökme eşya taşımacılığında çok...

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saygılıoğlu: 'Özellikle ağır ve dökme eşya taşımacılığında çok... - Son Dakika Ekonomi


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