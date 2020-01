İstanbul, Türkiye'de yıldan yıla artıs¸ go"steren kongre ve toplantı turizminde önde geliyor. Sektör temsilcilerinden Atilla Bingöl, dünya MICE sektörü gelirinin, 2019 yılında 900 milyar dolara ulaştığını önümüzdeki dönemlerde bu rakamın daha yükseleceğini kaydederek, Türkiye'nin de bu gelirlerden yüksek oranda pay alabileceğini belirtti.



Birc¸ok turizm alternatifi bulunan Tu"rkiye'de ise son yıllarda kongre ve toplantı turizmi büyümeye başladı. Kongre ve toplantı turizmi gerek yu"ksek kapasitesi ve ziyaretc¸i sayısıyla gerekse sagˆladıgˆı gelir nedeniyle turizmcilerin ilgisini c¸ekiyor. Son verilere göre, 2017 yılında 805 milyar dolar olan Dünya MICE sektörü geliri, 2019 yılında 900 milyar dolara çıktı. 2023 yılında ise sektör büyüklüğünün 1 trilyon 250 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülüyor.



Türkiye'de turizm ve organizasyon sektöründe faaliyet gösteren Tinkon Grubu'nun CEO'su Atilla Bingöl, Türkiye'de her yıl istikrarlı bir s¸ekilde artıs¸ go"steren kongre ve toplantı turizminde o"zellikle I·stanbul'un bas¸ı c¸ektiğini söyledi.



Şu an Türkiye'de 1 yılda ortalama 9 milyon kişinin yurtdışına çıktığını belirten Bingöl, "Bunun yüzde 20'si outgoing seyahatlerle yurtdışında kurumsal toplantı seyahatleridir. Bu oran her yıl artmakta. Kurumsal şirketler bayilerini, çalışanlarını eğitim, fuar veya toplantılar için yurtdışına seyahat organize ediyorlar. Grup olarak Türkiye'nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerini organize etmekte öncü şirketlerden biriyiz. Barcelona'da daha yeni bitirdiğimiz 525 kişilik bir toplantımızın sonucu oldukça başarılı idi. Müze'de gala yemeği ise işin en can alıcı kısmı oldu. Bu organizasyona şahit eden uluslarası kurumsal firmalar aynısının Türkiye'de gerçekleştirmek için taleplerini iletmeye başladılar. Ülkemize gelecek 500 kişilik gruplar ve bu gruplara Türkiye'nin bölgelerinde verilecek hizmet ve servis için biz ve tedarikçilerimiz sabırsızlanıyor." dedi. - İSTANBUL