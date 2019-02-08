Atilla'dan Aile Ziyaretleri
53 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, aile ziyaretlerinde bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, aile ziyaretlerinde bulundu.
Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde yaşayan Soner ailesini ziyaret eden Atilla, aile bireyleriyle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.
Atilla, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlatarak, aile bireylerinin belediyeden beklentilerini sordu.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aile bireyleri Atilla'ya teşekkür etti.
Atilla'ya, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:54 Kaynak: AA
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