Son Dakika Haberleri: Atilla'dan Çatom'a Ziyaret

Atilla'dan Çatom'a Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri'ni (ÇATOM) ziyaret etti.

Atilla'dan Çatom'a Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri'ni (ÇATOM) ziyaret etti.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yer alan ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bünyesinde faaliyet yürüten ÇATOM'u ziyaret eden Atilla, kursiyerlerle bir araya geldi.

Kurslar ve kursiyerler hakkında bilgi alan Atilla, kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi.

Atilla, kursiyerlerin ürettiği ürünleri, Büyükşehir Belediyesi'nin Mardinkapı'da yer alan Umudum El Emeği dükkanında satışa sunabileceklerini söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren eğitmen ve kursiyerler, Atilla'ya teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:54 Kaynak: AA

Huzurevleri Mahallesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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