Son Dakika Haberleri: Atilla'dan Engelli Öğrencilere Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı

Atilla'dan Engelli Öğrencilere Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı

20 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Ayten Elyesa Erdoğan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrencilere, mont ve bot yardımında bulundu.

Atilla'dan Engelli Öğrencilere Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Ayten Elyesa Erdoğan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrencilere, mont ve bot yardımında bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Giysi Bankası'nda hazırlanan hediye paketlerini dağıtarak engelli çocuklarla yakından ilgilenen Atilla, çocuklara derslerinde başarılar diledi ve bir süre sohbet etti.

Sınıfları gezen Atilla, verdikleri emeklerden dolayı eğitmenleri tebrik etti.

Okul yetkilileri ve öğrenciler, yapılan yardımdan dolayı Büyükşehir Belediyesi ile Atilla'ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:53 Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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