Atilla'dan Engelli Öğrencilere Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı
20 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Ayten Elyesa Erdoğan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrencilere, mont ve bot yardımında bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Ayten Elyesa Erdoğan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrencilere, mont ve bot yardımında bulundu.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Giysi Bankası'nda hazırlanan hediye paketlerini dağıtarak engelli çocuklarla yakından ilgilenen Atilla, çocuklara derslerinde başarılar diledi ve bir süre sohbet etti.
Sınıfları gezen Atilla, verdikleri emeklerden dolayı eğitmenleri tebrik etti.
Okul yetkilileri ve öğrenciler, yapılan yardımdan dolayı Büyükşehir Belediyesi ile Atilla'ya teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:53 Kaynak: AA
Vakıf Katılım da Konut Kredilerinde Faiz Oranını Yüzde 0,98'e Düşürdü
Yunanistan'da, Hakem Thanasis Tzilos'a Yapılan Saldırı Nedeniyle Süper Lig Maçları Ertelendi
Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi
Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz