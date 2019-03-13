Son Dakika Haberleri: Atilla'dan, Hani İlçesine Ziyaret

Atilla'dan, Hani İlçesine Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Hani ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Atilla'dan, Hani İlçesine Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Hani ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile Hani ilçesinde esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçlara göre hizmet ürettiğini kaydeden Atilla, kısa sürede önemli belediyecilik çalışmalarını hayata geçirdiklerini söyledi.

Atilla, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimizin ayaklarına giderek onlara hangi hizmeti beklediklerini soruyoruz. Hani ilçemizin yıllanmış sorunlarını çözüyoruz. Sorumlu olduğumuz mahalle sayısı çok fazla, uzman kadromuzla her yere en iyi belediyecilik hizmetini götürme gayretindeyiz. Her tarafa en kaliteli hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Hükümetimizin destekleriyle en ucra köşelerde bile hizmet götürebiliyoruz. Hemşehrilerimizle büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, hemşehrilerimizin refahı için çalışıyoruz."

Atilla ve milletvekili Bal, daha sonra Gürbüz Mahallesinde bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:56 Kaynak: AA

Milletvekili, Diyarbakır, Hani, Güncel
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