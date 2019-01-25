Son Dakika Haberleri: Atilla'dan Seçim Öncesi Destek Ziyaretti

Atilla'dan Seçim Öncesi Destek Ziyaretti

2 saat önce

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkalığını ziyaret etti.

Atilla'dan Seçim Öncesi Destek Ziyaretti, System.String[]
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkalığını ziyaret etti.

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü makamında ziyaret ederek seçim süreci hakkında destek istedi. Yoğun ilgiyle karşılanana Atilla, yaptığı çalışmaları dile getirerek Diyarbakır'a daha iyi hizmet vermek için tüm halkın desteğine talip olduğunu söyledi.

Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla'nın, yapmış olduğu çalışmaların bugünden sonra yapacağı çalışmaların teminatı olacağını belirtti. Aküzüm, "Peygamberler ve sahabeler şehrimize yapmış olduğu hizmetleri takdire şayandır. Bu konuda asıl mimar olan ve ilimize olan sevdasından aşkından dolayı kıymetli Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm desteklerimizle Başkan Atilla'nın yanında olacağız. Başkan Atilla memleketimiz için hizmet etmeye devam edecek" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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