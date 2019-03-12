Atilla'dan, Stk'lara Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.



Başkan Atilla, Semerkand Vakfı ve Diyarbakır Dernekler Platformu'nu ziyaret ederek, üyelerle görüştü.



Semerkand Vakfı Başkanı Lütfü Kınış ve vakfın üyeleri ile görüşen Atilla, Diyarbakır Dernekler Platformu ve 12 derneğin yöneticileri ve üyeleriyle de bir araya geldi.

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