Atilla'dan Sur Adem'e Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla Sur Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla Sur Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.



Merkez hakkında yetkililerden bilgi alan Atilla, kursiyerlerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.



Atilla, kursiyerlerin merkez içinde ürettiği ürünleri inceledi. Merkez içinde bulunan kreşi gezen Atilla, yetkililerden kreşte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak çocuklarla ilgilendi.

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