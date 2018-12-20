Son Dakika Haberleri: Atilla'dan Sur Adem'e Ziyaret

Atilla'dan Sur Adem'e Ziyaret

3 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla Sur Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Atilla'dan Sur Adem'e Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla Sur Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Merkez hakkında yetkililerden bilgi alan Atilla, kursiyerlerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Atilla, kursiyerlerin merkez içinde ürettiği ürünleri inceledi. Merkez içinde bulunan kreşi gezen Atilla, yetkililerden kreşte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak çocuklarla ilgilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:01 Kaynak: AA

Diyarbakır, Merkez, Sur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baraj Suları Çekildi, Peygamber Türbesi Gün Yüzüne Çıktı HDP, Batı İllerinde 'Genel Seçim' Taktiğini Uygulayarak Belediye Meclis Üyeliğine Ağırlık Verecek

Son Dakika! Trump'tan Yeni Suriye Açıklaması: Harika İşler Yaptık, Eve Dönme Vakti İzmir'de Toplanan Vatandaşlar Fatih Portakal'ı Portakal Yiyerek Protesto Ettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:54:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atilla'dan Sur Adem'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]